El tren se salió de las vías y dejó un peligroso derrame químico en Sonora

La madrugada del 26 de julio, un tren de carga de Ferromex se descarriló cerca del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora. El accidente dejó un derrame estimado en 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, una sustancia química utilizada en procesos industriales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó personal técnico para inspeccionar la zona y evaluar posibles afectaciones al medio ambiente. De acuerdo con el reporte inicial, no hubo personas lesionadas.

¿Qué pasó con el tren que se descarriló en Naco, Sonora?

El incidente ocurrió durante la madrugada y movilizó a cuerpos de emergencia, Protección Civil y representantes de las empresas involucradas. La prioridad fue contener el derrame y revisar si el químico alcanzó áreas cercanas.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de inspección. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona, debido al peligro que representaba el químico derramado. Además activaron el Plan DN-III-E apoyando en labores de Protección Civil.

¿El derrame de hidrosulfuro de sodio representa un riesgo para la población?

De manera preliminar, las autoridades señalaron que no existe un riesgo inmediato para la población. Aun así, el monitoreo continúa para descartar cualquier afectación posterior.

La Profepa advirtió que la evaluación ambiental sigue en curso y que el diagnóstico definitivo dependerá de los resultados de las inspecciones.

🚨🚧 Personal de la Profepa atiende la emergencia ambiental derivada del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrido en Naco, #Sonora, que provocó el derrame de aproximadamente 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio.



La Procuraduría realiza… pic.twitter.com/LsvMiK2xXq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 27, 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza muestreos en agua y suelo para detectar posibles impactos ambientales derivados del derrame.

Mientras tanto, la Profepa se encarga de las labores de inspección, vigilancia y evaluación técnica para determinar la magnitud del daño y las medidas que podrían aplicarse.

¿Habrá sanciones por el derrame químico en Sonora?

La autoridad ambiental informó que, una vez concluida la evaluación, podrá ordenar medidas de urgente aplicación e iniciar, en caso de ser necesario, acciones legales y administrativas conforme a la legislación ambiental vigente.

Por ahora, la investigación sigue abierta y el foco está en determinar si el derrame dejó afectaciones en el entorno natural de la región.