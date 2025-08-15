En un hecho sin precedentes, un grupo investigadores detectó algo inusual y fascinante: una pareja de crías de tortuga unidas, un fenómeno extremadamente extraño, revelan los expertos.

¿Extrañas tortugas? Este impresionante hallazgo se hizo durante una serie de labores de monitoreo en el importante refugio de anidación de tortugas ubicado en el distrito de Manavgat, en la región de Antalya, en el sur de Turquía.

Antalya Manavgat'ta siyam ikizi caretta caretta yavruları bulundu. pic.twitter.com/diIxjKPCdT — Solcu Gazete (@solcugazete60) August 15, 2025

Tortugas siamesas nacen en Turquía: impactante hallazgo que sorprende a investigadores

Cabe decir que estas crías de tortuga, físicamente conectadas, nacieron durante el seguimiento rutinario de los nidos de tortuga marina.

Aunque casos como este, más conocidos como conjoined twins o gemelos unidos, han sido documentados en otras especies, su aparición en tortugas marinas es excepcional.

Solamente se había registrado un caso similar en Turquía en 2015, en la especie Chelonia mydas (tortuga verde), en la playa de Samandağ.

🔴 Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları kapsamında, yuva kontrollerinde canlı siyam ikizi bir Caretta caretta yavrusu tespit edildi. pic.twitter.com/bhtbEoVURf — A Haber (@ahaber) August 15, 2025

Anomalía genética en tortugas marinas

Cabe decir que este tipo de anomalía genética, aunque registrada entre reptiles, sigue siendo bastante extraño. En el pasado, científicos han observado este fenómeno en tortugas con dos cabezas o duplicaciones axiales, casos en los que las crías afectadas normalmente enfrentan enormes dificultades para sobrevivir.

🌊Antalya'da siyam ikizi caretta caretta bulundu



🐢Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında nadir rastlanan siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu pic.twitter.com/ICuTHZDETt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2025

Manavgat: zona clave para la conservación de la fauna

La región de Manavgat es una zona clave para la conservación. Este año, más de cuatro mil nidos de tortugas boba (caretta caretta) han sido detectados en las playas de Belek y Kızılot, gracias al trabajo conjunto del equipo de monitoreo, científicos y voluntarios.

Este incremento en anidaciones refleja esfuerzos exitosos de conservación que han permitido que millones de crías de tortugas inicien su vida rumbo al mar.

La aparición de estas crías unidas de tortuga no solo asombra, sino que subraya la importancia de proteger estos ecosistemas sensibles. Cada nido, cada tortuguita, representa una batalla ganada contra la extinción; ¿podría este raro nacimiento fortalecer la urgencia de apoyar iniciativas vinculadas a la conservación marina?