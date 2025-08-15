Invidente que fue golpeado en el Metro asegura que fue un “intento de homicidio”

Luis Alberto, de 36 años es el invidente que fue captado el domingo 10 de agosto cuando fue víctima de una agresión física y verbal en la estación Deportivo Oceanía de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, narró los hechos a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Según su testimonio, estaba sentado en las escaleras esperando el tren hacia Buenavista cuando una oficial le pidió retirarse. Él accedió, pero antes de moverse, un hombre vestido de civil, que dijo ser policía, lo acusó de hablar de forma altanera a la oficial. Minutos después, este sujeto lo golpeó en el rostro, provocándole sangrado en boca y nariz, e intentó arrebatarle su bastón, amenazando con arrojarlo a las vías.

#metrocdmx #deportivooceania ♬ sonido original - Vania. @vanialicona hago esta publicación solamente para informar lo que yo vi y solicito de su ayuda para poder hacer viral este caso. El día de ayer, domingo 10 de agosto de 2025 a las 10:30 P.M. aproximadamente saliendo del tren en el andén del metro deportivo Oceanía de la línea B se alcanzaron a escuchar algunos gritos de ayuda al momento de acercarme, me percaté de que la persona que estaba pidiendo la ayuda era una persona ciega, ya que una persona civil lo tenía agarrado y sin dejarle movilidad, frente a ellos estaban dos policías, los cuales no estaban haciendo nada para evitarlo. Hasta que uno de los policías le dijo que lo soltara en ese momento lo soltó y la persona con discapacidad visual, comenta que estaba sentado en las escaleras del metro esperando su tren para ir a casa, cuando esta persona que iba civil, le dijo que se quitara que no podía estar ahí sentado, posteriormente la persona de civil le dio un golpe y logró que sangrara un poco de la boca, también comentó que después de que le pegó le rompió la mochila, le quería doblar su bastón que justo es el apoyo para él para poder trasladarse y que se lo iba a aventar a las vías del metro, ya que él era policía pero en ese momento iba vestido de civil, sin embargo no se encontraba dentro de sus funciones. En el momento en el que yo me di cuenta esta persona, ya lo tenía agarrado. La manera en la que yo lo pude ayudar fue acercarme a la persona ciega decirle cuál era mi nombre, y comentarle que yo había grabado un poco de lo que había pasado, que si me podía por favor compartir su número de celular para hacerle llegar la información y que él lo tuviera como evidencia debido a que decían que esto iba a proceder al ministerio público, justo para que él se pudiera defender y tuviera pruebas de como lo tenían. Al momento de yo acercarme, ya habían más policías y me empezaron a decir que me alejara de él, porque si no, yo también iba a estar involucrada, por lo cual les dije que yo no estaba haciendo nada, yo ni siquiera estaba tocando a nadie y me dejaron. Posteriormente se le compartió los videos al chavo y procedí a retirarme del lugar, al momento de pasar los torniquetes, a mi novio y a mí una policía nos prohíbe el paso y nos exige que no nos podemos salir del Metro, que debido a que nosotros grabamos, tenemos información y por lo tanto también tendríamos que acudir al ministerio público. A lo cual nosotros insistimos en que no nos podía negar la salida y no íbamos a acudir al ministerio público, entonces ella dijo que le compartiéramos los videos, le dijimos que sí, que anotara mi número y se los compartía, en ese momento dijo que su jefe le dio la instrucción de que nos teníamos que quedar por lo cual le dijimos que no nos íbamos a quedar, se le solicitó que nos dejara pasar porque estaba impidiendo el que pudiéramos salir de las instalaciones, en un momento a mi novio si lo dejó salir, (quiero pensar que porque es hombre y ella era mujer). Yo comencé a grabar justo evidenciando que ella me estaba prohibiendo el paso cuando en el video claramente se ve que lo que está haciendo, y ella en todo momento negándolo. En un momento mi novio y yo logramos esquivarla y tomamos camino, sin embargo, hago esto para visibilidad las injusticias que se han estado llevando a cabo en contra las personas con discapacidad, yo soy una persona que estudió la licenciatura en inclusión educativa y por lo cual yo no podía quedarme con los brazos cruzados sin ayudar al momento de estar viendo que la persona que estaba siendo vulnerada, era una persona con discapacidad visual, los policías no hicieron nada, no lo apoyaron a él. Yo le compartí los videos y más tarde, él me comentó que no había procedido, sin embargo, la difusión es importante para que se den cuenta de cómo es que están tratando a las personas con discapacidad, como tantas personas que estaban ahí ninguna pudo apoyarla a él. @Claudia Sheinbaum Pardo #policiascorruptos

Luis denuncia falta de apoyo policial

Luis aseguró que varios policías presenciaron el ataque, pero en lugar de protegerlo, atendieron al agresor, quien supuestamente era un compañero oficial. Incluso lo sometió del cuello frente a la indiferencia de los uniformados. Más tarde, le propusieron ir a un juzgado cívico por “riña” (cuando todo el momento asegura que fue una agresión), pero después le sugirieron conciliar para evitar el proceso ya que era cerca de las 11:30 pm.

El comerciante relató que fue obligado a grabar un video en el que declaraba que recibía apoyo policial, algo que afirma es falso. Además, una joven que grabó la agresión fue hostigada para que borrara el video antes de salir de la estación.

También señaló que el agresor dañó su bastón, lo dobló y le quitó una parte indispensable que es la contera o regatón, la cual se localiza en la punta y es metálica, lo que permite que se deslice suavemente por el suelo, debido a esto ahora se atora en su caminar.

Luis Alberto recibe una amenaza de un policía en otra estación

El jueves 14 de agosto, en la estación Morelos de la Línea 4, un oficial de torniquetes lo identificó como “el chistoso de redes sociales” y le advirtió que “se atuviera a las consecuencias”. Luis expresó temor por su vida y acusó a las autoridades de no proteger a las personas con discapacidad.

Pidió a la jefa de Gobierno Clara Brugada, a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y al director del Metro Adrián Ruvalcaba, investigar el caso y capacitar mejor a los elementos de seguridad, calificando el ataque como un “intento de homicidio” al ser ahorcado por la espalda por parte del agresor.

Postura oficial del Metro sobre la agresión

El Sistema de Transporte Colectivo Metro señaló que el personal de seguridad intervino para detener una riña y que ambas personas decidieron no proceder legalmente. Además, indicaron que se mantiene la vigilancia en la zona para prevenir incidentes.

Buena tarde. La noche del domingo, personal de Seguridad del Metro intervino para detener una riña entre dos personas en la estación Deportivo Oceanía de la Línea B.

Tras ser atendidos, ambos decidieron no proceder legalmente y continuaron su camino.



Se mantiene vigilancia en la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2025

Discapacidad en México: una población vulnerable

De acuerdo con el último censo del INEGI (2020), en México 6.1 millones de personas viven con alguna discapacidad. Además, 12 millones 727 mil 653 habitantes presentan alguna dificultad para ver. Lo que evidencia la necesidad de garantizar entornos seguros y accesibles para este sector de la población.

