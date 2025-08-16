Tras una semana después de estar desaparecida, la señora Leticia Bety Ramírez Ramírez, una madre de familia de 68 años de edad, fue localizada con vida después de ser vista por última vez en la Ciudad de México (CDMX).

“Ya localizamos a mi mamá, está bien, está en Hermosillo, Sonora”, confirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), su hija Flor, quien comentó en entrevista previa que su mamá estaba desaparecida desde el viernes pasado.

“Ella le pidió apoyo a una chica que trabaja en la terminal de Hermosillo, Sonora, para que me llamara y así nos comunicamos. Después yo informé a la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora y ellos llegaron a la terminal para resguardar y trasladar a mi mamá”, comentó.

Mamá en CDMX fue vista por última vez en la Portales Sur

El 8 de agosto de 2025, la familia de Leticia Bety Ramírez Ramírez reportó la desaparición de la señora ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

La mujer fue vista por última vez en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, cuando salió de su casa. Fue su esposo, quien tras regresar del trabajo se percató que su pareja no estaba.

La familia reportó la situación, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitió la ficha de búsqueda con el folio D/02288/2025/FGJ. Ahora su familia espera que su mamá sea trasladada a la CDMX por el personal correspondiente de ambas entidades.

“Está bien, la están apoyando personal médico, la están revisando, están revisando qué medicamentos toma y han sido muy atentos. La han apoyado mucho y a mí también, mientras tanto, va a estar en un albergue en lo que llega personal de la Fiscalía por ella para poder traerla a la ciudad (...) me decían que no podían dejarla viajar sola y que llegara aquí porque había riesgo y ellos son responsables de que no se vuelva a extraviar”, contó a FIA.

¿Qué se sabe de la desaparición de la señora Leticia Bety?

Previo a la desaparición, la mujer fue visitada por su hija Flor, con quien conversó por la mañana de aquel 8 de agosto. Horas más tarde, tras irse de la casa de su mamá, su hija le llamó a la casa, pues la mujer no tiene celular, cerca de las 16:49 horas y le preguntó si ya había comido, a lo que Leticia dijo que sí.

Sin embargo, relató Flor, su papá le dijo que Leticia Bety no estaba en la casa. La señora de 68 años se encontraba bajo tratamiento médico, pues padece esquizofrenia, pero días antes, de acuerdo con su hija, dejó de tomar sus medicinas y cuando desapareció no llevaba su medicamento.

“Ella padece una enfermedad que es esquizofrenia y al parecer había dejado unos días antes su tratamiento médico, me imagino que por eso decidió irse, pero el día que la vi no me comentó que tenía planes de salir o que tenía la idea de irse de la casa”, contó Flor.