Policías de la Ciudad de México (CDMX) descubrieron que una mujer intentó meter casi 60 pastillas psicotrópicas al Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La mujer escondió las pastillas en su ropa interior, pero cuando quiso ingresar a dicho reclusorio, fue descubierta, por lo que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la detuvieron.

“Policías de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer que, al parecer, pretendió ingresar posibles psicotrópicos ocultos entre sus ropas, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa”, informó la SSC de CDMX este domingo 24 de agosto de 2025.

¿Cómo fue descubierta mujer con pastillas psicotrópicas en el Reclusorio Oriente?

Los hechos ocurrieron en el centro penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, cuando mujeres oficiales realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad, pero notaron que una mujer actuaba de forma nervios, evitaba verlas e intentaba alejarse de los puntos de inspección.

Ante esta situación, las oficiales se aproximaron a la mujer y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, se percataron que llevaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente, que contenía 58 pastillas de color blanco que pudieran ser psicotrópicos.

La mujer de 37 años de edad fue detenida y, junto con lo asegurado, presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Mujer es detenida por pretender meter droga al Reclusorio Norte

El 18 de agosto de 2025 se dio a conocer que una mujer fue detenida cuando pretendía visitar a una persona privada de la libertad e ingresar un paquete con aparente marihuana, al Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Policías realizaban labores de revisión a las y los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Chalma de Guadalupe, se percataron que una mujer actuaba de forma inusual y estaba visiblemente nerviosa.

Tras notar la situación, le realizaron una revisión de seguridad y se percataron que llevaba entre sus piernas y su ropa interior, un paquete de forma cilíndrica confeccionado con plástico transparente, que contenía aproximadamente 400 gramos de una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

La mujer de 42 años de edad fue detenida, informada de sus derechos de ley y puesta a disposición, junto con la probable droga asegurada, ante el agente del Ministerio Público.