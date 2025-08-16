Sus nervios la delataron: Así cayó una mujer que intentó meter cocaína al Reclusorio Oriente

Una mujer de 46 años de edad fue detenida por personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario cuando intentaba introducir dos paquetes con presunta cocaína al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La presunta responsable fue descubierta durante la revisión de rutina en la aduana de visitas, luego de que su comportamiento inusual alertara a las custodias.

¿Cómo atraparon a la mujer en Reclusorio Oriente? La actitud que la delató:

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), los hechos ocurrieron mientras el personal penitenciario realizaba las inspecciones protocolarias a las personas que acudían a visitar a los reos.

Fue en ese filtro de seguridad donde las custodias se percataron de una mujer que actuaba de manera evasiva e inusual, y que visiblemente intentaba evitar pasar por la zona de revisión. Este comportamiento levantó sospechas, por lo que le marcaron el alto para realizarle una inspección más detallada.

#CDMX | Una mujer que se registró como visita para un reo, fue detenida cuando pretendía ingresar dos paquetes con cocaína, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, que se ubica en la alcaldía #Iztapalapa.



Quedó a disposición del MP por delitos contra la salud. pic.twitter.com/JK3zDnEbpx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

Oficiales del Reclusorio Oriente descubren paquetes en su ropa interior

Siguiendo los protocolos de actuación policial, las oficiales le realizaron una revisión preventiva a la mujer de 46 años. Durante la inspección, hallaron ocultos entre su ropa interior y sus piernas, dos paquetes que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína.

El peso aproximado de la presunta droga asegurada fue de 225 gramos.

Por estos hechos, la mujer fue detenida de inmediato, se le comunicaron sus derechos de ley y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.