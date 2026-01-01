Con la llegada del año 2026, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que la ciudadanía tendrá un descuento en el pago del predial. Aquí te decimos quiénes podrán acceder a él.

A partir de este 1 de enero de 2026 inicia la aplicación de descuentos en distintos trámites que las personas que habitan en la CDMX tienen que hacer de manera correspondiente.

¿Quiénes podrán recibir descuento en el predial en CDMX en 2026?

El gobierno ofreció cuotas fijas y descuentos en pago de predial a las siguientes personas:



Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos

Madres solteras

Mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario

Huérfanos pensionados

Jubilados

Pensionados por riesgos de trabajo e invalidez

Personas con discapacidad permanente

Personas de 60 años

¿De cuánto será el descuento del predial en CDMX en 2026?

A partir de este 1 de enero harán un pago de 68 pesos como cuota fija bimestral del predial. Este pago será cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2 millones 808 mil 466 pesos, y para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30 por ciento de descuento.

Mientras que si anticipas tu pago anual de predial 2026, tendrás el 8 por ciento de descuento si pagas en enero y 5 por ciento si pagas en febrero.

Requisitos para obtener el descuento del predial en CDMX 2026

Cuota Bimestral de $68 pesos

Si la persona contribuyente es propietaria del inmueble en el que habita, cuyo valor catastral no excede de 2 millones 808 mil 466 pesos, deberá presentar a más tardar el 31 de diciembre de 2026 ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, en original y copia para cotejo, los siguientes requisitos:



Boleta Predial (Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial), en la que conste el nombre del Propietario



Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de que la identificación oficial no la contenga



Identificación oficial vigente con fotografía



Comprobante de domicilio (siempre y cuando se encuentren a nombre del contribuyente y el domicilio corresponda al inmueble que habita, respecto del cual se aplicará únicamente el beneficio fiscal)



Documento que acredite su condición: A. Jubilado, pensionado (cesantía en edad avanzada/por vejez/ por incapacidad, por riesgo de trabajo/ por invalidez) así como viuda o huérfano pensionado, credencial o último talón de pago emitido, o en su caso, estado de cuenta bancario dónde se acredite que cuenta con una pensión B. Cónyuge superviviente del propietario C. Mujer separada, divorciada, jefa de hogar o madre soltera, que demuestre tener dependientes económicos menores de 18 años, o hasta 25 años si se encuentran estudiando en el Sistema Educativo Nacional, o con discapacidad

Consulta aquí TODOS los DOCUMENTOS y REQUISITOS necesarios:

https://cdmxassets.s3.us-east-1.amazonaws.com/media/resources/programas_predial_2026/Requisitos_Articulo_281.pdf

Condonación del 30 por ciento del predial en CDMX 2026

Boleta Predial (Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial), en la que conste el nombre del Propietario



Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de que la identificación oficial no la contenga



Identificación oficial vigente con fotografía



Comprobante de domicilio (siempre y cuando se encuentren a nombre del contribuyente y el domicilio corresponda al inmueble que habita, respecto del cual se aplicará únicamente el beneficio fiscal)

Consulta aquí todos los REQUISITOS para obtener un 30 por ciento de descuento:

https://cdmxassets.s3.us-east-1.amazonaws.com/media/resources/programas_predial_2026/Requisitos_Condonacion_del_30.pdf

¿Cómo solicitar el descuento del predial en CDMX en 2026?

La persona interesada en obtener un descuento en el predial, y una vez que tenga todos los requisitos anteriores, tendrá que agendar una cita en el sitio https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas

Además, habrá ajustes en el pago de la tenencia vehicular en la CDMX a partir de 2026.

Este año se actualizó y elevó el límite para exentar la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, considerando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para vehículos particulares, ampliando el beneficio a más contribuyentes que cubran el Refrendo 2026 por $760 pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo, se otorgará un descuento del 100 por ciento de la tenencia vehicular en automóviles cuyo valor total, incluido el IVA, no exceda de 638 mil pesos, y para motocicletas cuyo valor total, incluido el IVA, no exceda los 250 mil pesos.

La vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y no se deberán contar con adeudos de tenencia de años anteriores y se deberá contar con tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.