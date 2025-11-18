Guía de la ruta del desfile del 20 de noviembre y alternativas para evitar cierres

El próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el Aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México (CDMX), lo que implicará importantes cierres y afectaciones viales en el Centro Histórico y vías aledañas. Es por eso que te recomendamos tomar precauciones y planear tus rutas con antelación. Aquí te presentamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre en la CDMX?

El desfile iniciará su recorrido en el Zócalo Capitalino y se dirigirá hacia el centro de la ciudad hasta llegar a su punto final. El recorrido iniciará en la Plancha del Zócalo hasta el Monumento a la Revolución y por primera vez será una ruta distinta. El desfile comenzará a las 10:00 de la mañana.

Desde el zócalo capitalino se recorrerá avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, Avenida de la República y finalmente Monumento a la Revolución.

Se prevén restricciones y cierres intermitentes a lo largo de toda la ruta desde las primeras horas del jueves 20 de noviembre, por lo que se pide evitar el tránsito vehicular en las siguientes vialidades:



Avenida 5 de Febrero

Calle 16 de Septiembre

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Alternativas viales recomendadas para el desfile del 20 de noviembre en CDMX

Ante los cierres prolongados en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, las autoridades sugieren a los automovilistas utilizar las siguientes vías alternas:



Al Norte te recomendamos: Eje 1 Oriente (Avenida Circunvalación), Eje Central Lázaro Cárdenas.

Al Sur: Avenida Presidente Masaryk, avenida Constituyentes.

Al Oriente: Avenida Chapultepec, Avenida Constituyentes y José María Izazaga, así como Fray Servando T. de Mier.

Al Poniente: Circuito Interior y Eje 1 Norte.

Segunda marcha de la generación Z: Fecha, horario y ruta

Tras la controversia y la represión policial de su primera manifestación, la generación Z ha anunciado la fecha de su segunda marcha en la capital. La fecha convocada es igualmente el jueves 20 de noviembre a las 9 horas del Ángel de la Independencia y se prevé que recorra Paseo de la Reforma para finalmente avanzar hacia el Zócalo Capitalino.