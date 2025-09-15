Desfile militar del 16 de septiembre 2025: ruta, estaciones del Metro y Metrobús cerradas

La Ciudad de México se vestirá de gala el próximo 16 de septiembre para celebrar la independencia de México con el tradicional Desfile Cívico-Militar.

En 2025, el desfile alcanzará su 95ª edición y será la primera presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; desde su creación en 1930, esta celebración ha sido un símbolo del orgullo nacional y una oportunidad para que la ciudadanía observe de cerca la disciplina y el compromiso de los elementos militares del país.

Desfile militar en CDMX: ¿A qué hora inicia y cuál es la ruta?

El recorrido comenzará en Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y avanzará por Paseo de la Reforma, continuando por Avenida Juárez hasta culminar en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, donde se rendirán honores en el balcón presidencial.

El evento iniciará a las 10:00 horas y se espera que finalice alrededor de las 13:00 horas. Durante este período, varias calles y avenidas principales del Centro Histórico permanecerán cerradas, incluyendo Avenida 20 de Noviembre, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes Sur y Florencia.

Se prevé la participación de más de 15 mil elementos de las tres Fuerzas Armadas, 670 vehículos, 101 aeronaves, 307 caballos, 184 canes, 27 águilas y 100 charros, ofreciendo un espectáculo que combina tradición, disciplina y orgullo nacional.

AICM suspende vuelos este 16 de septiembre, ¿a qué hora?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también ajustará sus operaciones: los despegues y aterrizajes estarán suspendidos entre las 9:00 y las 14:00 horas para garantizar la seguridad aérea durante el desfile.

La recomendación a los pasajeros con viajes programados para esa fecha es consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que es probable que existan ajustes en los horarios programados debido a la suspensión temporal de operaciones.

Horario del Metro y Metrobús CDMX este 16 de septiembre

¡Atención! Si visitas la Ciudad de México o vives aquí y planeas asistir al desfile del 16 de septiembre te recordamos que los horarios cambian para el martes, desde esta perspectiva los horarios quedan así:

Metro: 07:00 a 00:00 horas

Metrobús: 05:00 a 00:00 horas

Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el 16 de septiembre 🚡🚌🚇 🇲🇽

¡Toma tus previsiones! pic.twitter.com/D1HaQwKkEC — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 11, 2025

Recomendaciones para el desfile cívico en CDMX

Dado que se espera una asistencia masiva, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar con buena visibilidad. Es importante vestir ropa cómoda, llevar agua y protección solar, así como un paraguas ante la posible presencia de lluvia por la tormenta tropical Mari.

Además, se sugiere consultar previamente las zonas permitidas para el público, ya que algunas áreas de Paseo de la Reforma y el Zócalo tendrán acceso restringido.