¿Cuándo pasa el camión? Así queda el calendario de recolección de basura en CDMX en 2026

¿Piensas tirar tu basura como de costumbre? A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) pondrá en marcha un nuevo programa obligatorio de separación de residuos .

Aunque este tipo de medidas no son nuevas, en la práctica, la capital nunca las ha seguido al pie de la letra. Por eso, ahora cambian los días para sacar la basura y, si no la separas correctamente, el camión puede no llevársela

¿Qué días pasa el camión de basura en CDMX en 2026?

La disposición forma parte del programa “ Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar”, que busca ordenar lo que por años ha sido un caos. Y aunque ya se intentó algo similar en 2017, la falta de información y el desorden provocaron que no funcionara.

Pero, entonces ¿qué día saco la basura? De acuerdo con el calendario difundido por autoridades capitalinas, la recolección se dividirá por tipo de residuo y por día de la semana.

Días de recolección de basura orgánica

La basura orgánica, que incluyen restos de comida y residuos naturales se recogerá:



Martes

Jueves

Sábado

Días de recolección de residuos inorgánicos reciclables

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Días de recolección de residuos inorgánicos no reciclables

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Es decir, esos días pasarán por inorgánicos reciclables y no reciclables, siempre y cuando vayan correctamente separados.

🌱 “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar” inicia este 1º de enero.

En la CDMX, separar los residuos es clave. 🗑️



¿Cómo se debe separar la basura a partir de 2026?

Desde el primer día del año, la basura deberá separarse en tres categorías, sin excepción.

Basura orgánica: Aquí entra cualquier residuo de origen natural



Restos de comida

Cáscaras de frutas y verduras

Huesos

Residuos de jardinería

Hojas, ramas y plantas

Inorgánicos reciclables: Son los materiales que pueden transformarse en nuevos productos



Papel y cartón

Plásticos

Vidrio

Metales y aluminio

Latas

Envases tipo Tetrapack

Ropa, textiles y madera

Inorgánicos no reciclables



Colillas de cigarro

Pañales

Toallas sanitarias

Papel de baño

Bolsas de frituras

Calzado viejo

Si estos residuos van mezclados con comida, el camión puede rechazarlos.

Los residuos grandes como computadoras, electrodomésticos o muebles tendrán un manejo especial. En general, se recolectarán los domingos, aunque puede variar según la alcaldía, por lo que se recomienda consultar avisos locales.

¿Habrá multas por no separar la basura?

Por ahora, no se ha anunciado la multa en caso de no separar correctamente los desechos. Pero el camión puede decidir no llevarse tus bolsas. Y dejar residuos en la calle sí puede derivar en sanciones conforme a la Ley de Cultura Cívica.

Aunque en México se generan entre 108 mil y 146 mil toneladas de residuos sólidos al día y gran parte termina en rellenos sanitarios sin ningún aprovechamiento, las autoridades capitalinas aún no han informado con claridad las disposiciones oficiales del programa.

Esta falta de información mantiene en incertidumbre a la población, ya que no todos los días las personas pueden sacar la basura por sus horarios labores.

Otra de las dudas son sobre los desechos inorgánicos que permanezcan en casa, pues su acumulación podría generar malos olores y la proliferación de bacterias.