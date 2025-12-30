De esto acusan al suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán de “Los Chapitos"; hoy los procesaron

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro , suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de "Los Chapitos" de delitos relacionados con drogas sintéticas, portación de armas de fuego y lavado de dinero, presuntamente cometidos en beneficio de esa organización criminal.

De acuerdo con la FGR, ambos hombres fueron detenidos en días recientes en Jalisco. Este martes fueron vinculados a proceso por un juez federal, quien además ordenó prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria.

Las autoridades los identifican como operadores financieros dentro del entorno de "Los Chapitos", grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas y con mayor presencia en el país.

¿De qué delitos acusa la FGR a los familiares del presunto líder de "Los Chapitos"?

Mario Lindoro Elenes, es acusado de:



Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina Posesión de arma de fuego Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Mario Alfredo Lindoro, enfrenta cargos por:



Posesión de metanfetamina y fentanilo Posesión de armas de fuego Lavado de dinero

¿Quiénes son Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro, ligados a "Los Chapitos"?

Las investigaciones federales señalan que ambos forman parte de la familia Lindoro, originaria de Culiacán, Sinaloa, con vínculos directos con el círculo familiar y operativo de Iván Archivaldo Guzmán .



Mario Alfredo Lindoro , de 44 años es cuñado del líder criminal.

Mario Lindoro Elenes, de 69 años es suegro de Iván Archivaldo Guzmán.

Las indagatorias los ubican como responsables de manejar recursos y operaciones financieras presuntamente ligadas a la organización criminal.

Operativo y detención en Jalisco de Mario Alfredo Lindoro y Mario Lindoro Elenes

Las capturas se realizaron como parte de un operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México , con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

Tras su detención, que se dio a conocer el 23 de diciembre de 2025, ambos quedaron a disposición de un juez federal.

Contexto: golpe a la estructura financiera de "Los Chapitos"

La FGR considera que estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar la estructura financiera de "Los Chapitos", enfocada no solo en operadores armados, sino en familiares y personas clave para el manejo de recursos.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es considerado objetivo prioritario por autoridades mexicanas y estadounidenses; el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.