Conmoción y coraje se ha desatado en redes sociales por una situación que podría caer en la indignación. Una perrita de raza Chihuahua y de edad avanzada fue abandonada en la calle en el municipio de Coacalco, Estado de México.

La situación quedó grabada y las imágenes que han circulado desataron comentarios en los que algunas personas se han pronunciado para cuidarla ante lo que se considera un caso de maltrato animal , de acuerdo con la ley.

Graban abandono de perrita Chihuahua en Coacalco

Una cámara particular grabó el momento en que una camioneta se estaciona en la calle, se espera unos momentos ahí en el sitio y después una persona sale y se agacha.

Segundos después se mete de nuevo al vehículo y este arranca lentamente, quizás para no causar sospecha, pero lo que no sabía es que una cámara documentó la situación.

No obstante, por ahora no se han dado más detalles de la calle y colonia donde ocurrió, pero el video ha comenzado a causar varias reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Vecinos recogen a perrita Chihuahua abandonada en Coacalco

En otro video se puede mostrar la llegada de vecinos de la zona, quienes se percataron que una perrita había sido abandonada en la calle.

La grabación publicada en el sitio Noticias Coacalco señala que la perrita ya es edad avanzada, no tiene dientes, está ciega y no puede levantarse.

¿Cómo se castiga el abandono de un perro en la calle en Edomex?

A través de la publicación, han pedido dar con las personas responsables de haberla dejado sabiendo sus condiciones de salud y edad.

El abandono de una mascota, por ejemplo, un perro, en el Estado de México es algo que se castiga, de acuerdo con el Código Penal de la entidad, pues se comete el delito de maltrato animal .

Este delito se castiga con una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa, de acuerdo con el Artículo 235 Bis, y se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas.