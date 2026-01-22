“No hay señales de vida”: Deslaves dejan muertos y desaparecidos en Nueva Zelanda | VIDEO

Nueva Zelanda vive horas de duelo e incertidumbre luego de que al menos dos personas murieron y varias más permanecen desaparecidas a causa de deslizamientos de tierra provocados por lluvias intensas en la Isla Norte. Las autoridades advierten que no hay señales de vida en uno de los puntos más afectados por los deslaves, mientras continúan las labores de búsqueda en condiciones de alto riesgo.

Las muertes fueron confirmadas en Welcome Bay, mientras que los equipos de rescate trabajan sin descanso en un campamento turístico en Mount Maunganui, un volcán extinto considerado sitio sagrado para el pueblo maorí, además de uno de los destinos más visitados del país.

VIDEO: deslizamientos de tierra: ¿qué ocurrió en Mount Maunganui?

¿Qué pasa en Nueva Zelanda? De acuerdo con autoridades locales, un deslave masivo descendió desde la base del domo volcánico, aplastando caravanas y tiendas de campaña.

Imágenes muestran a rescatistas y perros de búsqueda removiendo escombros durante la noche. La comandante adjunta del equipo de Urban Search and Rescue, Megan Stiffler, explicó que se trata de un entorno “complejo y de alto riesgo”, pero aseguró que los trabajos continuarán para lograr el mejor resultado posible sin poner en peligro a los equipos.

Desaparecidos por los deslizamientos de tierra en Nueva Zelanda

Las autoridades locales señalaron que tienen una estimación preliminar del número de personas atrapadas, pero esperan confirmar la cifra exacta. Se sabe que entre los desaparecidos hay al menos una niña. Testigos relataron escenas de pánico, además de gritos de auxilio que se extinguieron tras varios minutos.

El excursionista Mark Tangney declaró al New Zealand Herald que escuchó a personas pidiendo ayuda desde debajo de los escombros. Un turista australiano, Sonny Worrall, contó a medios locales que vio el deslave mientras nadaba en una piscina termal: “Todo ocurrió en segundos”.

Lluvias récord y estado de emergencia en Nueva Zelanda

Cabe decir que las lluvias de los últimos días han sido históricas; en Tauranga, cayeron tres meses de lluvia en tan solo un día, según medios locales. Esto provocó inundaciones, cortes de energía, más de 8 mil personas sin luz, según Radio New Zealand y la declaratoria de estado de emergencia en regiones como Bay of Plenty, Northland y Coromandel.

El primer ministro Christopher Luxon afirmó que el país está “cargado de dolor” ante esta tragedia, mientras que el ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, reconoció que el impacto ha sido nacional.

¿Un adelanto del clima extremo del futuro?

Aunque el verano en Nueva Zelanda, que va de diciembre a febrero, suele ser soleado, el país ha registrado tormentas más frecuentes e intensas en años recientes. Cabe recordar que en 2023, el ciclón “Gabrielle” dejó daños por 13 mil 500 millones neozelandeses, el más costoso del hemisferio sur. Esta nueva emergencia golpea a comunidades que aún no se recuperan; ¿estamos ante una señal más clara de cómo el cambio climático está redefiniendo los riesgos naturales en todo el mundo?