¡Alerta meteorológica! Se pronostican lluvias intensas, inundaciones y deslaves en estos estados
Sigue el pronóstico de lluvias fuertes con chubascos, tormentas eléctricas y posible granizo en México este jueves. Consulta aquí los estados en alerta.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informan sobre condiciones meteorológicas adversas para la tarde de este jueves. Se pronostican lluvias de intensidades variables, desde chubascos hasta lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en la mayor parte del territorio nacional.
Mantente al tanto en Fuerza Informativa Azteca (FIA) con nuestras actualizaciones por región:
Alerta especial para la CDMX y Edomex por lluvias de este jueves
Para el Valle de México se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 45 km/h y posible caída de granizo.
- Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl y más.
- Ciudad de México (alcaldías): Se esperan lluvias en las 16 alcaldías, incluyendo Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, entre otras.
- Precaución en Carreteras: Las lluvias fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros como la México-Puebla, México-Toluca y México-Cuernavaca.
Para esta tarde se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes y posible #Granizo en la #CDMX, zonas del #EdoMéx y tramos de las autopistas México-Puebla, México-Toluca y México-Cuernavaca. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/nsYq6yEsto— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025
Posible caída de granizo en el centro de México
¡Atención! Se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 45 km/h y posible caída de granizo. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles.
- Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste.
- Hidalgo (regiones): Sierra Gorda, Sierra Alta, Sierra Baja, Huasteca, Valle del Mezquital, y más.
- Tlaxcala (regiones): Norte, Poniente, Oriente, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur.
- Puebla (regiones): Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Angelópolis y más.
- Querétaro (regiones): Sierra Gorda, Semidesierto Queretano, Valles Centrales y más.
Habrá descargas eléctricas en occidente del país
Se prevén chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos.
- Nayarit (regiones): Costa Sur, Sur y Sierra.
- Jalisco (regiones): Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Valles y Costa-Sierra Occidental.
- Colima (municipios): Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez.
- Michoacán (regiones): Costa, Infiernillo, Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, Cuitzeo, Purépecha, Tepalcatepec, Tierra Caliente, Lerma-Chapala y Bajío.
Para esta tarde se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes en regiones de #Nayarit, #Jalisco, #Colima y #Michoacán. Los detalles, en la imagen pic.twitter.com/L1bkVoVj31— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025
Riesgo por inundaciones y deslaves en el noroeste y norte
Se anticipan chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h. Las autoridades recomiendan precaución por posibles deslaves e inundaciones.
- Baja California Sur (municipios): La Paz y Los Cabos.
- Sonora (regiones): Norte, Centro y Este.
- Sinaloa (regiones): Zona Sur y Zona Centro.
- Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua.
- Durango (regiones): Durango, Gómez Palacio, El Oro, Santiago Papasquiaro y Cuencamé.
- Zacatecas (regiones): Norte, Noroeste, Oeste, Centro Sur y Suroeste.
- Aguascalientes (municipios): Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, San José de Gracia y Asientos.
¡Nadie se salva! Lluvias fuertes en el Noreste del país
El pronóstico indica chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h . Se advierte sobre el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.
- Coahuila (regiones): Norte, Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste.
- Nuevo León (regiones): Norte, Centro Periférica, Oriente, Área Metropolitana de Monterrey, Citrícola y Sur.
- Tamaulipas (regiones): Fronteriza, Centro, Sur y Mantmi.
- San Luis Potosí (regiones): Altiplano y Huasteca.
Para esta tarde se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/JEthQXoe1w— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025
Se esperan fuertes lluvias en el Sur y Sureste del país
Se esperan chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h. ¡Toma precauciones! Las lluvias podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones.
- Veracruz (regiones): Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.
- Tabasco (regiones): Chontalpa, Centro y Sierra.
- Oaxaca (regiones): Cañada, Papaloapan, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Valles Centrales e Istmo.
- Guerrero (regiones): Centro, Montaña y Norte.
- Chiapas (regiones): Norte, Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Istmo-Costa, Sierra y Soconusco.
Península de Yucatán
Se pronostican lluvias con chubascos y descargas eléctricas en las próximas tres horas.
- Campeche (municipios): Carmen, Escárcega, Candelaria, Calakmul, Hopelchén y Champotón.
- Yucatán (regiones): Sur, Oriente y Noreste.
- Quintana Roo (municipios): Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.
Para esta tarde se pronostican #Chubascos en zonas de #Campeche, #Yucatán y #QuintanaRoo. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/UjXKDnmdnt— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025