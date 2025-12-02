Las devastadoras inundaciones y deslaves de tierra que afectan a tres provincias de la isla de Sumatra, en Indonesia, ya suman un saldo de 712, mientras 507 personas continúan como desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) confirmó las cifras este martes, y señaló que se mantienen operativos de búsqueda y rescate a máxima capacidad, mientras que nuevas lluvias complican el acceso a zonas completamente arrasadas.

¿Qué causó las inundaciones y deslaves en Sumatra, Indonesia?

¿Qué pasa en Sumatra? De acuerdo con expertos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el desastre fue provocado por lluvias continuas derivadas de un ciclón tropical que generó una inestabilidad extrema en la atmósfera.

Ida Pramuwardani, jefa del equipo de alerta temprana del BMKG, explicó a medios internacionales que la interacción entre las temperaturas del océano y procesos atmosféricos internos provocó la formación de numerosas nubes de tormenta: “El ciclón resultó en varios días de lluvias intensas. Estas precipitaciones constantes provocaron las inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos que estamos enfrentando”.

Ante el incremento de fenómenos meteorológicos severos, la agencia anunció que reforzó la actualización de pronósticos, ofreciendo reportes escalonados que cubren desde las próximas seis horas hasta un mes adelante.

VIDEO: Inundaciones golpean rápida y violentamente las carreteras de Indonesia

Cabe señalar que el impacto no solo es humano, sino también logístico; ya que las inundaciones han provocado largas filas en gasolineras, donde cientos de automovilistas buscan abastecerse ante la escasez intermitente de combustible.

Las autoridades desplegaron policías para controlar el tráfico, ya que los embotellamientos podrían impedir el paso de camiones de ayuda y equipos de respuesta rápida hacia las zonas más afectadas. Momentos en que una inundación repentina en Lubuk Minturun, ciudad de Padang, Sumatra Occidental, inunda rápida y violentamente viviendas y carreteras.

Rescatistas trabajan intensamente en búsqueda y recuperación de cuerpos

Aunque miles de rescatistas trabajan sin descanso, las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que varias comunidades continúan aisladas y los deslizamientos de tierra siguen debido al suelo saturado de agua.

La tragedia deja al descubierto la vulnerabilidad de Indonesia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, un riesgo creciente en una nación con elevada actividad climática y sísmica. ¿Cómo puede prepararse Indonesia ante eventos cada vez más intensos? La conversación acerca de la prevención y adaptación climática vuelve al centro del debate.