Hallan en pozo a desaparecido y desmantelan a “Los Alfas”, banda ligada al CJNG en Edomex

Autoridades desmantelaron en el Estado de México (Edomex), a la banda conocida como “Los Alfas”, cuyos integrantes presuntamente guardan nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al menos 27 personas fueron detenidas, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia estatal, las cuales son presuntos integrantes de la célula delictiva denominada Los Alfas, quienes mataban a integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región, pero que también son señalados de más delitos.

¿Quiénes son “Los Alfas”, banda ligada al CJNG en el Edomex?

Las autoridades de seguridad, tanto federales como el estado, desarticularon una célula criminal autodenominada Los Alfas, que operaba en el Valle de Toluca.

Los detenidos son investigados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión a comerciantes y robo con violencia, así como por la venta de narcóticos. Los agentes se desplazaron a los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal.

Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa” fue detenido con dos sujetos llamados Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo y tras realizarles una revisión les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.

Atrapan a presunto líder de Los Alfas en el Edomex

Uno de los detenidos es Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como presunto líder de esta célula delincuencial, además, ese hombre fue policía de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.

También fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja “El Alfa”, investigada por encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.

El inmueble donde fue detenida contaba con sellos de aseguramiento de la Fiscalía mexiquense, por ser motivo de investigación desde el pasado mes de marzo, ya que al interior del mismo habría sido mantenida privada de la libertad una persona, a quien hurtaron un vehículo.

En esa ocasión fueron detenidas seis personas investigadas por esos hechos y asegurado el domicilio ubicado en la calle Parque Mexica, colonia Miguel Hidalgo, en la capital mexiquense.

Detienen a menores de edad tras desmantelamiento de Los Alfas

Afuera de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad identificadas como:



Antonio “N”

Enrique “N”

Osvaldo “N”

Enrique “N”

Iván “N”

Geovanny “N”

Jesús “N”

Mario “N”

Alejandra “N”

Yarydza “N”

Elizabeth “N”

Rosa Isela “N”

Blanca Estela “N”

Karen “N”

Leslye “N”

Un adolescente de 17

Un adolescente 16 años

Liberan a víctimas secuestradas y hallan a hombre muerto en un pozo

Las autoridades encontraron dos víctimas que refirieron estar secuestradas dentro del domicilio ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec.

Durante esta diligencia, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de este fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino en estado de descomposición .

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía mexiquense, fue posible identificarlo como J.E.G., quien contaba con reporte de desaparición del pasado 23 de julio en esta región de la entidad.

Fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones.

