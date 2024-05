Desmantelan narcolaboratorio de dulces en Puebla; investigan a policías y alcaldes

Un narcolaboratorio de dulces ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla fue desmantelado por autoridades federales y estatales: Ante esto, ya investigan a policías y varios alcaldes del estado.

Autoridades estatales informaron que este narcolaboratorio producía dulces con drogas como marihuana, cristal, ketamina y pastillas de fentanilo envasadas en dulces, golosinas, frituras, cervezas, cremas de cacao y avellana con empaques de reconocidas marcas que se distribuían cerca de escuelas y antros.

Se decomisaron cervezas artesanales inyectadas de enervantes las cuales se distribuían en reconocidos antros de zonas turísticas en el sureste del país, como Cancún, Quintana Roo y Mérida Yucatán.

En este narcolaboratorio también creaban vapeadores y tenían sustancias tóxicas que se exportaban principalmente a Estados Unidos de América.

El lugar estaba adaptado como laboratorio para procesar droga a base de marihuana cristal, ketamina y hasta fentanilo; se producían dulces de marcas reconocidas como gomitas, osos de grenetina, Pelón Pelo Rico y Skittles. Además de Doritos y Nutella.

Detienen a 4 en hallazgo de narcolaboratorio

En el operativo se detuvo a cuatro personas, entre ellas, Sergio Omar Manzola alias “El Burro” identificado como líder de la célula delictiva y quien ya contaba con una orden de aprehensión en su contra.

En total fueron detenidos tres hombres más y una mujer quienes fueron trasladados a la Ciudad de México por tratarse de delitos federales.

Los elementos federales que realizaron el operativo encontraron en la vivienda metanfetaminas, pastillas de fentanilo, 450 kilogramos de mariguana, 500 de cristal, y precursores químicos, así como vapeadores, cigarros y cervezas con droga.

Además se decomisaron cervezas High Beer, vapeadores y cigarros de las marcas BakedBar, Dabwoods, Alien Laps, Fryd, Muha, Meds y Kurt Paint, y cartuchos Berry Cake, Mad Labs, Big Chief y Friendly Farms.

Se informó que después del 2 de junio habrá acciones contundentes en las que pueden estar involucrados alcaldes y elementos municipales coludidos con estos delitos.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que “lo que pasó en San Andrés es algo que nos duele, nos lastima y no es posible que no se pudiera atender, que no hubiera alguien que supiera qué es lo que estaba pasando. Si no saben los presidentes municipales qué es lo que pasa en sus municipios ¿entonces para qué están?”.