Emboscada en Michoacán: Ejército y Guardia repele agresión y asegura 6 narcocampamentos

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales culminó con el desmantelamiento de seis campamentos clandestinos y el aseguramiento de dos vehículos en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. La masiva movilización se desplegó como respuesta a una agresión armada que elementos de la Guardia Civil sufrieron la tarde de este lunes en una zona serrana de la localidad de Zirahuén.

Hasta el momento no se han reportado detenciones, pero las autoridades han reforzado la presencia en la región para localizar a los responsables del ataque.

Enfrentamiento armado en Zirahuén, Michoacán:

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), los hechos comenzaron la tarde del lunes, cuando oficiales de la Guardia Civil que realizaban un operativo de seguridad fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos armados en la zona serrana de Zirahuén.

Los uniformados repelieron el ataque, lo que provocó una fuerte movilización de refuerzos en la que participaron la Subsecretaría de Investigación Especializada, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dan con seis campamentos clandestinos en Michoacán tras emboscada

Como resultado de la contraofensiva y los patrullajes aéreos y terrestres, las fuerzas del orden lograron ubicar y destruir seis campamentos clandestinos, también conocidos como “narcocampamentos”, que eran presuntamente utilizados por el grupo criminal que perpetró la agresión.

Además de desmantelar la infraestructura de los delincuentes, en el lugar se aseguraron dos camionetas de las marcas Chevrolet y Ford, presuntamente utilizadas por los agresores, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

SSP de Michoacán busca agresores de Guardia Nacional

La SSP informó que tanto los efectivos policiales como los militares han reforzado los trabajos del esquema operativo en el municipio de Salvador Escalante y en zonas aledañas. El objetivo principal es localizar y detener a los responsables de la emboscada contra los agentes de la Guardia Civil.

Aunque los campamentos fueron destruidos, la búsqueda de los “hostiles” continúa, y hasta el momento no se ha informado sobre la captura de ninguno de los implicados.