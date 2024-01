Despenalizan el delito de peligro de contagio en la CDMX; así combaten la discriminación contra personas con VIH

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la despenalización del delito de peligro de contagio. Este delito se castigaba con hasta 10 años de cárcel y se aplicaba a las personas que vivían con enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

La aprobación de esta reforma tiene como objetivo eliminar la criminalización de las personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Los legisladores argumentaron que este tipo de leyes no son efectivas para prevenir la transmisión de estas enfermedades, sino que, por el contrario, pueden disuadir a las personas de buscar atención médica y, por lo tanto, aumentar el riesgo de contagio.

Además, la reforma reconoce que las personas con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, incluyendo el derecho a la privacidad y a la no discriminación.

#Pronunciamiento Desde el #Copred celebramos la decisión del @Congreso_CdMex para eliminar del #CódigoPenalLocal el Artículo 159 con la figura de “peligro de contagio”, el cual criminalizaba a las personas que viven con VIH. pic.twitter.com/rqRlZeYlsU — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) January 9, 2024

La despenalización del delito de peligro de contagio es un paso importante hacia la protección de los derechos de las personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Esta reforma ayudará a crear un entorno más seguro y justo para estas personas, y a promover la prevención de estas enfermedades.

Las personas con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual ya no serán castigadas por el hecho de vivir con estas enfermedades. Esto es importante porque, en el pasado, estas leyes podían disuadir a las personas de buscar atención médica y, por lo tanto, aumentar el riesgo de contagio.

Leyes que protegen a personas que viven con VIH en la CDMX

En México, existen diversas leyes y normas que protegen los derechos de las personas que viven con VIH. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México obliga a las autoridades a implementar medidas positivas para la inclusión de este grupo poblacional.

La Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, por su parte, establece que la vigilancia epidemiológica del VIH/Sida debe realizarse respetando la dignidad de las personas afectadas, lo que incluye su derecho a la igualdad, la confidencialidad, la privacidad y la no discriminación.

A nivel internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió en 2021 la “Declaración Política sobre el VIH y el Sida: Acabar con las Desigualdades y Estar en Condiciones de Poner Fin al Sida para 2030”. En este documento, la ONU expresa su preocupación por la estigmatización de las personas que viven con VIH, lo cual les impide el acceso a sus derechos, incluido el derecho a la salud.

Delito de peligro de contagio es una forma de discriminación

La tipificación del delito de peligro de contagio criminalizaría el hecho de vivir con VIH, lo cual puede inhibir a las personas de conocer su estatus serológico o, incluso conociéndolo, de acudir a los servicios de salud.

Si una persona vive con VIH y tiene miedo de ser arrestada o encarcelada, puede optar por no hacerse la prueba o por no recibir tratamiento. Esto puede tener consecuencias graves para su salud, ya que esta enfermedad puede progresar a sida si no se trata.

Además, la tipificación del delito de peligro de contagio puede contribuir a la estigmatización de las personas que viven con VIH. Cuando las personas creen que las personas con VIH son peligrosas, es más probable que las discriminen en el ámbito laboral, educativo o social.

La despenalización del delito de peligro de contagio es un paso importante para la protección de los derechos de las personas que viven con VIH. Al eliminar esta ley, se envía un mensaje claro de que las personas con VIH no son criminales.