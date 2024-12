Desplazados por la violencia, bajo incertidumbre tras victoria de Donald Trump

Historias desgarradoras se congregan en el albergue para migrantes más grande de México. Es la Casa “Senda de Vida” , en Reynosa, Tamaulipas, con instalaciones para dar alojamiento temporal, comida y seguridad a más de 9 mil personas que buscan el sueño americano. Fue fundada hace 25 años por un afromexicano originario de Oaxaca.

Rocío, de 31 años, viene del estado de Oaxaca con sus cuatro hijos, pues han huido del narcotráfico, de la inseguridad que hay en el lugar donde vivían, pero por si eso fuera poco, el papá de los niños es un miembro de un cártel; “ya no era vida lo que teníamos allá", expresó.

Mujeres migrantes huyen de violencia en casa e inseguridad

“Los niños lo veían, ellos veían como su papá me golpeaba y yo no podía hacer nada y me fui a la comandancia de mi pueblo, y nunca tomaron el caso, me fui al Ministerio Público, tampoco, nunca hubo respuesta, el señor de la policía me dijo que lo único que tenía que hacer yo era salir de mi país porque aquí ellos no podían con esa gente”, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Luisa es migrante de Honduras, originaria del departamento de Comayagua. En sus planes no estaba salir de su país, pero por su pareja con quien vivía, dice, sufría violencia doméstica.

“Viví muchas cosas, por eso salimos también del país, emigrando, arriesgándonos a muchas cosas en el camino, por un futuro mejor para nosotros y para nuestras familias”, manifestó.

Prevén que espacio para migrantes no alcance; con Trump se saturó

A pesar de la gran capacidad de su refugio, no será suficiente para lo que viene, porque ya lo vivieron, la primera oleada migrante en la pasada administración de Donald Trump , entonces presidente de Estados Unidos, los saturó por completo.

“Ahorita tenemos un gran temor con las familias quienes están en los campamentos, hay un gran temor, en los Estados Unidos hay muchas familias que ya mejor están dejando el país, están regresando, hay temor por todos lados, nosotros lo que ahorita queremos solicitar es el apoyo con los gobiernos para que haya chance para muchas familias que verdaderamente, ellos, yo creo que merecen que se les dé una oportunidad”, expresó el pastor Héctor Silva.

Avanza caravana migrante

A pesar de todo, aquí las esperanzas nunca mueren. “Y eso es lo que no entiende mucha gente, que los que venimos no somos criminales, venimos huyendo de la delincuencia, salvando nuestras vidas, la de nuestras familias y más bien gracias a usted, por permitirnos hablar, por permitirnos enseñarle al mundo por qué uno llega a estos lugares”, dijo un migrante que pidió anonimato.