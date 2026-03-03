"¿Dónde están las autoridades que nos iban a cuidar?": Estudiantes de la UAEM marchan por justicia para Kimberly en Morelos

La indignación desbordó las calles de Cuernavaca. Alumnos, maestros y familiares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se unieron en una sola voz para marchar y lanzar una pregunta dolorosa: "¿Dónde están las autoridades que nos iban a cuidar?". La protesta, motivada por la desaparición de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, recorrió la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas, donde el silencio se rompió con exigencias de seguridad real.

Pase de lista durante marcha por Kimberly en Morelos

Al llegar al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno, los compañeros de Kimberly realizaron un acto que conmovió a todos los presentes. Colocaron la banda de la joven de 18 años, estudiante de Contaduría, y la cubrieron con flores blancas.

Durante el pase de lista, cuando se gritó su nombre, la respuesta fue unánime: “¡Presente!”. Fue un homenaje a una joven que desapareció el pasado 20 de febrero cuando se dirigía a sus clases en el Campus Chamilpa.

Encuentran cuerpo en zona boscosa de Morelos

La noche de este lunes, las autoridades localizaron un cuerpo en una zona boscosa, muy cerca de donde el domingo se habían hallado prendas con manchas de sangre.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios está trabajando en el lugar, esperando órdenes judiciales para intervenir formalmente el predio y confirmar científicamente si los restos pertenecen a la estudiante.

Alumnas de la UAEM exigen seguridad

Para los estudiantes de la UAEM, este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis de violencia que no se detiene. Durante la protesta, que inició en el Campus Chamilpa, los manifestantes exigieron que las instalaciones universitarias y sus alrededores dejen de ser zonas de peligro.

Vestidos de blanco, reclamaron que el gobierno estatal cumpla con su promesa de proteger a las mujeres, pues hoy sienten que salir a estudiar se ha convertido en un riesgo mortal.

Alumnas de Morelos exigen ante la Fiscalía

La comunidad universitaria también hizo una parada frente a la Fiscalía General del Estado. Ahí, los reclamos fueron directos: transparencia y resultados inmediatos. Tras 10 días de incertidumbre, los alumnos criticaron la falta de respuestas claras.

Aunque la rectora de la universidad se sumó a la marcha, la presión de los estudiantes es máxima, pues incluso realizaron una toma pacífica de la Torre de Rectoría para presionar por avances reales en la investigación.

El operativo de búsqueda de Kimberly que llegó tarde

La Fiscalía de Morelos informó que el hallazgo del cuerpo ocurrió dentro de los polígonos de búsqueda en la zona norte de Cuernavaca. Peritos y agentes de investigación trabajan ahora para determinar la causa de muerte y la identidad oficial.

Mientras tanto, en las calles de Morelos queda una herida abierta y una comunidad que no piensa dar un paso atrás hasta que se garantice que ninguna otra estudiante falte en los salones de clase.