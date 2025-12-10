Pasión de Cristo en Iztapalapa ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de La Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nombró a la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de La Humanidad.

Se trata de un reconocimiento a casi dos siglos de tradición, fe e identidad, los cuales se han mantenido vigentes gracias a los habitantes de esta alcaldía que participan en dicha representación.

La Pasión de Iztapalapa fue elegida porque “más allá de su raíz religiosa, fomenta la paz, la cohesión social y el ejercicio de los derechos culturales”, explicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.

La devoción y el compromiso colectivo son las principales características de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que cada Semana Santa se realiza en Iztapalapa.

El anuncio fue hecho por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se reunió en Nueva Delhi, India.

¿Por qué se hace la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

Esta tradición surgió en 1833, para cumplir con la promesa que los habitantes le hicieron al Señor de la Cuevita ; ellos juraron que si le ponía fin a una epidemia de cólera, harían una procesión cada año para agradecerle.

En 1843 el teatro evangelizador influyó en la realización de la Representación para rescatar la memoria histórica, enmarcada en el culto católico. Desde ese año, esta actividad ha tenido diferentes cambios, pero su propósito se mantiene: desde la fe, promover el sentido de pertenencia e identidad.

Debido a la importancia que tiene la Pasión de Cristo en Iztapalapa, se estableció el Comité Organizador de Semana Santa, porque no requiere esfuerzos únicamente en esa fecha, sino en meses previos para que todo quede listo y se puedan recibir a miles de personas.

La Representación comienza el Domingo de Ramos , con una procesión por los Ocho Barrios: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara. Después, se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, en la Parroquia de San Lucas.

Posteriormente, se siguen los pasajes de la Semana Santa narrados en la Biblia

