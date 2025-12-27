¡Lo agarraron! Detienen a hombre por realizar disparos al aire en Cuajimalpa

Elementos de seguridad capitalina lograron la captura de un individuo en la alcaldía Cuajimalpa tras ser señalado por accionar un armamento en plena vía pública. Los hechos ocurrieron luego de que los residentes de la demarcación Lomas de Memetla manifestaran su preocupación ante las autoridades pertinentes debido a la conducta de un civil que se encontraba armado en las inmediaciones.

Capturan a un hombre armado en Cuajimalpa tras reportes de disparos en la vía pública

De acuerdo con los reportes derivados de la movilización policial, la intervención se originó a raíz de los avisos ciudadanos que alertaban sobre una serie de disparos efectuados al aire . Ante esta situación, los uniformados se trasladaron de forma inmediata a la zona referida por los testigos para verificar la emergencia y salvaguardar la integridad de quienes habitan en dicho sector.

#CDMX | En #Cuajimalpa un hombre fue detenido por realizar disparos al aire. Los vecinos de la colonia Lomas de Memetla alertaron a los policías sobre la presencia del sujeto armado que realizó detonaciones en las calles Ignacio Ramos Praslow y Celestino Pérez.



El despliegue operativo tuvo lugar específicamente sobre las vialidades identificadas como Ignacio Ramos Praslow y Celestino Pérez. Fue precisamente en ese punto geográfico donde los oficiales localizaron al sospechoso. La detención se llevó a cabo en el momento exacto en que el hombre cometía la falta, logrando así una captura en flagrancia que impidió que la situación escalara o se presentaran incidentes mayores en la comunidad.

Intervención policial evitó que la situación escalara en la colonia Lomas de Memetla

Una vez que los agentes lograron someter al implicado, se procedió a realizar una revisión protocolaria para confirmar la posesión del artefacto reportado por los colonos. Tras la inspección, se confirmó que el sujeto, una persona del sexo masculino con 53 años de edad, portaba un arma de fuego de dimensiones cortas . Además del artefacto, las autoridades confirmaron el hallazgo de cuatro proyectiles que aún se encontraban en condiciones de ser utilizados.

El individuo fue puesto bajo custodia y el equipo balístico quedó bajo resguardo de las instituciones correspondientes como evidencia del acto ilícito cometido en las calles de la colonia Lomas de Memetla. Gracias a la pronta denuncia de los habitantes y la reacción oportuna de las fuerzas del orden, se consiguió retirar de las calles tanto al infractor como el objeto peligroso que generó alarma entre la población local durante la jornada.

