Fue detenido un segundo agresor de Jazmín en Jalisco

A poco más de una semana la Fiscalía del estado de Jalisco logró la detención del segundo presunto agresor de Jazmín, la menor que sufrió quemaduras al interior del centro de rehabilitación “Casa de Vida Camino a La Fortaleza” ubicado en la Colonia Santa Isabel en Tonalá, se trata de Juan Carlos “V”. El cual fue detenido en la Colonia El Órgano, de San Pedro Tlaquepaque. Hecho que trajo un poco de calma a la familia.

“Su cara de alivio pos tú dices ay qué bueno y me da para luchar más o sea no voy a quitar la demanda, no voy a quitarla y la familia me está acatando pero la verdad no la voy a quitar,” comentó la mamá de Jazmín, Mónica.

La menor que continúa recuperándose de las quemaduras que sufrió en un 20% de su cuerpo, realizadas con alcohol y descargas eléctricas, sigue luchando con los daños psicológicos sufridos en el pasado mes de julio del presente año.

Además, Mónica, madre de Jazmín explicó: “y a ella le están recordando, créeme que es difícil porque le han vuelto las crisis de ansiedad, porque recuerda o ve algo y lo recuerda un sonido o una luz, le recuerda algo es difícil para ella.”

Las familias de los detenidos intentaron tener un acercamiento con Mónica, mamá de la menor, para levantar la denuncia, al no tener éxito las amenazas se hicieron presentes.

“Es cansado porque las familias me están atacando, diciendo esto y el otro, que porque ponía que poner demanda que esto se podía arreglar de otra forma, le dije que ni con todo el dinero del mundo le van a borrar todo lo que ella vivió de la mente no se la van a borrar, entonces lo siento mucho, no quiero ni un peso que paguen con cárcel,” finalizó la entrevista Mónica, la mamá de Jazmín.

Juan Carlos “V”. Y Roberto “F” ya enfrentan un proceso legal y las investigaciones por este caso continúan, al menos 7 personas fueron partícipes de las agresiones a la menor de edad.