¡Rescate en Tlaquepaque! Liberan a dos adolescentes secuestrados afuera de una prepa

Dos adolescentes que presuntamente fueron secuestrados en las inmediaciones de la Preparatoria Regional de Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, fueron rescatados en un operativo conjunto entre policías municipales y la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La intervención se realizó tras un reporte recibido por el C5 Jalisco, que alertó sobre la presunta privación ilegal de una adolescente de 17 años en la zona escolar.

Dos detenidos por delito de secuestro en Jalisco

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras el reporte se desplegó un operativo de búsqueda en calles cercanas a la preparatoria.

Los oficiales lograron ubicar una camioneta blanca en la que viajaban dos hombres y la menor de edad, quien habría sido subida por la fuerza. En el lugar fueron detenidos dos sujetos de 26 años, identificados como Alonso “N” y Franc “N”.

Durante la revisión, a los presuntos responsables les aseguraron dos réplicas de arma de balines, las cuales quedaron bajo resguardo como parte de la investigación.

Un elemento de la Policía de Tlaquepaque explicó: “Tenemos un reporte de la privación ilegal de una adolescente, acudimos y nos comentan que una camioneta blanca; damos con la camioneta y a bordo la adolescente, y ya se tienen dos detenidos mayores”.

Segundo adolescente secuestrado en Tlaquepaque fue localizado en su domicilio

Las autoridades informaron que un segundo menor, presuntamente relacionado con los hechos, fue localizado posteriormente en su domicilio. Afortunadamente, no presentaba lesiones.

Ambos adolescentes fueron entregados a sus respectivas familias, mientras que los dos hombres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones tras el presunto secuestro.

Dos adolescentes que presuntamente fueron privados de su libertad en #Tlaquepaque, fueron rescatados por policías. 🚨👮🏻‍♀️🚔La información con Cecilia Cerna (@ceciliacerna19). pic.twitter.com/I60owTRaTk — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 16, 2026

Autoridades municipales reiteraron que se mantendrán operativos de vigilancia en zonas escolares de San Pedro Tlaquepaque para prevenir delitos y reforzar la seguridad de estudiantes.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.