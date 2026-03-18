¡No queda de otra! Así enfrentó un trailero a asaltantes en la México-Querétaro

Las carreteras de México se han convertido en una de alta peligrosidad, donde los traileros ya no solo manejan, sino que sobreviven ante las olas de violencia y presencia de asaltantes. En un nuevo episodio de violencia en la autopista México-Querétaro, un conductor demostró que, ante la falta de autoridades de seguridad, su mejor defensa es él mismo y su camión.

En un video que ya circuló en redes sociales, se observa cómo el transportista logró esquivar una emboscada entre Pedro Escobedo y San Juan del Río, escapando de milagro de lo que parecía un asalto inevitable.

¡La libró!



Transportista acelera para evitar intento de asalto, cuando dos vehículos le cerraron el paso en El Sauz, entre #PedroEscobedo y #SanJuandelRío, los hechos ocurrieron la noche de este martes. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/ZPJIjqWnow — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 18, 2026

Asaltantes utilizan técnica "pinza" para atracar a conductor en la México-Querétaro

Los delincuentes utilizaron una táctica conocida como "la pinza": una camioneta bloqueó el carril derecho mientras que otro camión pesado lo alcanzó por la izquierda para cerrarle cualquier salida.

El video, difundido por el Grupo Informativo Vial Autopista México, muestra la precisión con la que los criminales intentaron acorralar al trailero en el tramo que conecta Pedro Escobedo con San Juan del Río, una zona ya identificada como foco rojo por los transportistas

Delincuente intenta abordar unidad pesada en la México-Querétaro

Lo más aterrador del clip es cuando un sujeto baja de la unidad que lo emparejó por la izquierda. Como Juan por su casa, el delincuente intentó abordar el tráiler en movimiento. Sin embargo, el chofer no se inmutó; en un acto de reflejos puros, aceleró a fondo y "volanteó" lo suficiente para sacudirse la amenaza, logrando pasar entre los dos vehículos que pretendían detenerlo.

Cifras que aterran: 40 asaltos al día

Este caso es solo la punta del iceberg de una crisis que no da tregua. Aunque las cifras oficiales de 2025 hablan de poco más de 10 mil investigaciones por robo a transporte de carga, las organizaciones de transportistas tienen "otros datos".

Estimaciones gremiales sugieren que la cifra real supera los 16 mil incidentes anuales. Esto significa que, en promedio, cada día 40 choferes son víctimas de la delincuencia en las carreteras mexicanas, es decir, casi dos asaltos cada hora.

Tras intento de asalto en la México-Querétaro, no hay ni un solo detenido

Hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna detención. La impunidad sigue siendo el motor de estos grupos criminales que operan a plena luz del día en las vías más transitadas del país.

Captan a chofer librándose de un asalto en Guanajuato; además, Camila salió al patio de su casa en Veracruz y no volvieron a verla.



Nosotros, ustedes y #Hechos con @juanpadeleo y @_NinaAndrade en #LosRuizLara https://t.co/qzayDGvG3T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

La México-Querétaro: la ruta de la inseguridad

No es casualidad que este intento de asalto ocurriera en la 57. Esta autopista es una parte de la columna vertebral del comercio en México.