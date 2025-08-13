Cae director de la Policía Municipal de Cintalapa y 59 agentes por nexos con grupo delictivo

¡Golpe a la delincuencia en Chiapas! El director de la Policía Municipal de Cintalapa, Ulber “N”, y 58 policías más fueron detenidos tras un operativo donde se les vincula con un grupo criminal conocido como el Cártel Chiapas-Guatemala, y por uso indebido de condecoraciones y uniformes.

Además, se arrestaron a cuatro personas por delitos contra la salud, mientras que en los diversos cateos en colonias de Cintalapa y en Jiquipilas, se aseguraron armas, vehículos y hasta un animal exótico.

Detienen a 59 policías municipales por asociación delictuosa en Chiapas

Los operativos se llevaron a cabo en seis puntos distintos del municipio chiapaneco, entre ellos la misma comandancia de policía y un inmueble en Jiquipilas.

Ahí aseguraron un jaguar vivo, armas de alto poder: rifles AK-47, un arma corta calibre 9 mm, y decenas de cartuchos. Pero también se encontraron vehículos de lujo con placas de la Ciudad de México (CDMX) y hasta una motocicleta.

Los policías detenidos enfrentan ahora cargos por uso indebido de uniformes, condecoraciones e insignias, y asociación delictuosa. Es decir, presuntamente usaban su autoridad para proteger y facilitar actividades criminales, lo que pone en evidencia el gran nivel de corrupción dentro de esta corporación.

Caen integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala

Durante el operativo también arrestaron a cuatro posibles integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala. Entre ellos están Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”, detenidos por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana.

También capturaron a Daniel “N” y Maximiliano “N”, acusados de narcomenudeo de las mismas droga, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se decide su situación legal.

¿Cómo se formó el Cártel Chiapas-Guatemala?

Esta organización criminal que opera en la región fronteriza fue presuntamente fundado por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mantiene actualmente una disputa con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes de Insight Crime.

Este cártel, aunque relativamente nuevo, ha consolidado rápidamente su control en municipios como Frontera Comalapa, teniendo el dominio de rutas estratégicas no solo para el narcotráfico, sino también para el tráfico de migrantes.

Su estructura incluye jefes de plaza y de seguridad, muchos con antecedentes policiales o vínculos dentro de las instituciones, incluyendo al director de la Policía de Cintalapa.

En abril de 2025, uno de los líderes, conocido como “El Cachorro”, fue abatido en Villa de Corzo, aunque esto no representó gran golpe para la organización.