Fuego en la sierra: Enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa deja dos muertos y dos detenidos

Un violento enfrentamiento entre grupos armados dejó un saldo de dos personas sin vida, dos presuntos delincuentes detenidos y vehículos calcinados, la tarde de este lunes en la comunidad de Molo Viejo, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, en la zona norte de Culiacán, Sinaloa .

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, varios llamados al 9-1-1 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de sujetos armados en esta área serrana, lo que movilizó de inmediato a corporaciones estatales y federales.

Hallazgo de cuerpos y vehículos blindados quemados en Sinaloa

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, informó que al arribar al lugar se confirmó la magnitud del enfrentamiento .

“Se tiene la información de dos abatidos, dos vehículos calcinados, uno de ellos con blindaje… Era un enfrentamiento entre facciones”, señaló.

En el sitio, los agentes localizaron dos cuerpos sin vida:



uno de ellos totalmente calcinado,

y otro con múltiples impactos de bala.

También se encontraron dos vehículos abandonados: una camioneta color arena con blindaje artesanal y otra unidad reducida a cenizas.

Dos presuntos gatilleros detenidos y heridos tras enfrentamiento en Culiacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que, además de los fallecidos, en el área se ubicó a dos presuntos gatilleros heridos, quienes recibieron atención médica y después fueron detenidos .

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó: “Hay dos detenidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal… La Fiscalía del Estado colaboró en el traslado de los cuerpos que se localizaron”.

Aseguran artefactos explosivos en la zona del enfrentamiento en Sinaloa

Durante la intervención, las autoridades también ubicaron artefactos explosivos improvisados, que fueron desactivados bajo protocolos especializados. El resto del material asegurado, así como los detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que encabezará la investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados y el origen del enfrentamiento.

Las autoridades mantendrán vigilancia en la zona serrana de Tepuche, una región que en los últimos años ha registrado diversos hechos vinculados con disputas entre grupos criminales.