¡Roban armamento oficial y 170 mil a policías! Comisaría de Techaluta, Jalisco, cayó en estafa telefónica

El pasado 3 de diciembre se vivió una jornada marcada por tensión y sorpresa, dejando en evidencia la vulnerabilidad operativa de los policías de Techaluta, en Jalisco , después de que una llamada telefónica de extorsión provocó la pérdida de miles de pesos y armamento oficial.

Lo que inició como un presunto trámite administrativo terminó en una estafa que ahora mantiene bajo investigación a toda la Comisaría. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que el municipio quedó sin armas tras el engaño.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que se hizo pasar por integrante de la Contraloría llamó directamente a la Comandancia de Techaluta; el sujeto aseguró que el alcalde tenía una multa pendiente y que era urgente 'gestionar el pago', ante esta situación, el comandante en turno, creyendo la versión, retiró más de 170 mil pesos de la Tesorería y los depositó en cuentas proporcionadas por el estafador.

La situación escaló cuando el supuesto funcionario también pidió que los policías enviaran armamento oficial en un taxi rumbo a Zapopan; tres armas cortas, una carabina, una subametralladora y cuatro fusiles salieron de la Comisaría de Techaluta sin ninguna verificación.

La entrega se realizó bajo la instrucción falsa de que "formaba parte del procedimiento".

La Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el mando de la Comisaría de Techaluta tras la estafa a policías por más de 170 mil pesos. 💰👮🏻‍♂️La información con Cecilia Cerna, (@CeciliaCerna19) pic.twitter.com/4gxjJpAjus — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 8, 2025

Alcalde confirma estafa a policías de Techaluta, en Jalisco

Horas después, al contactar al alcalde, el comandante descubrió que no existía ninguna multa ni requerimiento oficial. Fue entonces cuando se confirmó que los policías de Techaluta, en Jalisco , habían caído en un fraude que dejó a todo el municipio sin armas.

Por estos hechos, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para rastrear a los responsables; a la par, la Secretaría de Seguridad estatal tomó el control operativo de la Comisaría de Techaluta, debido a que los elementos se quedaron sin equipo para realizar sus funciones básicas.

El gobierno estatal informó que este caso se suma a otras intervenciones recientes en municipios de la región, donde también se han detectado irregularidades y mandos en investigación.

En tanto, los policías afectados continúan rindiendo declaraciones para establecer cómo ocurrió la estafa y quiénes participaron en el esquema de engaño que dejó en jaque la seguridad local de Jalisco.