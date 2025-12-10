VIDEO: pipa de gas pierde el control y se estrella contra dos casas en Naucalpan

Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró en la colonia San Juan Totoltepec, en Naucalpan, en el Estado de México ( Edomex ), luego de que una pipa de gas LP se impactara contra dos casas ubicadas sobre la calle López Mateos.

Pipa choca contra dos viviendas en Naucalpan

De acuerdo con lo reportado, la unidad de gas bajaba por una pendiente cuando, al parecer, se quedó sin frenos, lo que provocó que avanzara sin control hasta terminar estrellándose directamente contra dos viviendas.

A pesar del fuerte choque, no se registraron personas lesionadas. Los dueños de las casas únicamente se llevaron un gran susto al escuchar el impacto y ver la pipa de gas i ncrustada en sus domicilios.

La presencia de la unidad de gas dentro de la zona habitacional generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades para evitar cualquier riesgo adicional a lo que ya había provocado.

Al lugar llegó una grúa para realizar las maniobras necesarias y retirar la pipa sin poner en peligro a ninguna persona, la unidad fue trasladada al Ministerio Público correspondiente.

Llevan a conductor al Ministerio Público tras choque de pipa de gas

El conductor también fue llevado ante dicha instancia para continuar con el proceso correspondiente tras el accidente.

Las autoridades se mantuvieron en el sitio mientras la unidad era retirada, a fin de evitar que la situación representara algún peligro.

El hecho dejó como saldo daños en las viviendas afectadas y una fuerte movilización en la zona, pero, afortunadamente, sin personas heridas.

Camión embiste a peatones en pleno mercado en Corea del Sur

En relación con el accidente de la pipa en Naucalpan, pero esta vez en Corea del Sur, un c amión de carga perdió el control y arrolló a decenas de peatones en un mercado al aire libre , dejando dos personas muertas y 21 heridas, según informaron las autoridades locales.

Se reportó que el vehículo habría descendido sin frenos por una pendiente antes de impactar en contra de los puestos y peatones del mercado.

UN CAMIÓN FUERA DE CONTROL MATÓ A DOS MUJERES Y DEJÓ 21 HERIDOS EN UN MERCADO DE COREA DEL SUR



Al menos dos mujeres murieron y 21 personas resultaron heridas, varias de gravedad, cuando un camión perdió el control y arrolló a decenas de personas dentro de un mercado en la ciudad… pic.twitter.com/jH9D9w6zfr — Clarín (@clarincom) November 13, 2025

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el camión embiste los puestos de venta, provocando el pánico entre los comerciantes y compradores.