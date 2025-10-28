Capturan a 7 posibles sicarios en Tijuana; la investigación llevó hasta un narcolaboratorio

En una operación coordinada entre fuerzas federales y estatales en Baja California, siete personas fueron detenidas en Tijuana en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la investigación derivada de esta captura llevó a las autoridades hasta el municipio de Tecate, donde se ejecutaron tres órdenes de cateo y se logró el desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la fabricación de metanfetaminas.

Operativo en Tijuana: Un arsenal dentro de una camioneta

El operativo inicial se desarrolló durante recorridos de vigilancia en Tijuana. Agentes de Defensa, Semar, Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana observaron una camioneta con placas de California con cinco tripulantes, mientras otras dos personas se encontraban a pie cerca de ellos. Al marcarles el alto, los siete individuos adoptaron una actitud evasiva, lo que motivó una inspección.

Durante la revisión, los oficiales encontraron un arsenal:



Cinco armas largas.

Dos armas cortas, todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por este motivo, las siete personas fueron detenidas en el lugar.

En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento… pic.twitter.com/5k50kIkziM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

De Tijuana a Tecate: Hallan narcolaboratorio

Tras la detención, las autoridades continuaron con las investigaciones. La información obtenida permitió ubicar tres inmuebles en el municipio vecino de Tecate, presuntamente vinculados a la célula criminal.

Con las órdenes de cateo correspondientes, se intervinieron las propiedades, logrando:



El desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas .

clandestino para la elaboración de . El aseguramiento de más de 1,000 litros y 100 kilos de precursores químicos .

. El decomiso de droga adicional y más armamento (sin especificar cantidades).

Los siete detenidos en Tijuana, junto con las armas aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados en Tecate quedaron bajo resguardo para continuar con las indagatorias.

