Fatal accidente en La Joya: ciclista invade carril del Metrobús en la GAM y pierde la vida

Un ciclista perdió la vida tras ser arrollada por una unidad del Metrobús en el cruce de Eje 3 Oriente (avenida Ingeniero Eduardo Molina) y Oriente 87, en la colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Ciclista invade carril confinado y pierde la vida en la GAM

De acuerdo con el reporte oficial del Metrobús, el accidente ocurrió cuando la víctima, quien circulaba en bicicleta, ingresó repentinamente al carril confinado sin percatarse del paso del autobús con número económico 2619, perteneciente a la Línea 5.

El operador detuvo la marcha de inmediato para auxiliar a la persona lesionada y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Por lo que la zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo.

La unidad fue desalojada y permaneció en el sitio durante las labores periciales. El conductor del Metrobús fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades, conforme a los protocolos establecidos.

El Metrobús expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades durante la investigación.

Este hecho se suma a la creciente preocupación por la seguridad de los ciclistas en la Ciudad de México, donde se han registrado diversos incidentes similares en los últimos meses, i ncluso con los automovilistas particulares.

