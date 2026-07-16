¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Sigue aquí el avance de trenes EN VIVO 16 de julio
¿Vas tarde? Revisa cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX y toma precauciones en tus traslados hoy jueves 16 de julio de 2026.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y anticipar cualquier contratiempo antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 16 de julio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Sigue aquí el avance de trenes EN VIVO 16 de julio
¿Qué pasó en la Línea 3?
El STC informó que trabaja en agilizar el paso de trenes, después de cortar la energía eléctrica para retirar una muleta que cayó a las vías de la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 16, 2026
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar un corte de energía y maniobras para retirar de la zona de vías un objeto metálico (muleta).
Por tu seguridad, resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta en todo momento la… pic.twitter.com/MCjeIoPdBE
Retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan que los trenes se detienen demasiado tiempo en cada estación de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
La L3 se queda parada en cada estación, por lógica va a haber alta afluencia— Kary ♡ (@Munfeari) July 16, 2026
De nada sirve salir temprano
¿Qué pasa en la Línea 8?
Usuarios reportan que los trenes llevan parados 20 minutos en la estación Iztapalapa de la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.
@MetroCDMX 20 min y no avanza pic.twitter.com/h1F7j2sgKO— Ale (@Ale_alejandruo) July 16, 2026