tva (1).png

¡Colapso vial en CDMX! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas y bloqueos de este jueves

Esta son las calles y vialidades afectadas por las marchas y bloqueos en CDMX para este jueves; se recomienda tomar precauciones y usar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 16 de julio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales este jueves
Calles afectadas por marchas en CDMX este jueves

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 16 de julio 2026.

Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas en CDMX de este jueves

Manifestantes en Av. Insurgentes: ¿Hay afectaciones viales?

Un grupo de manifestantes protestan en la Av. Insurgentes No. 20, en la alcaldía Cuauhtémoc; hasta el momento no afectan la vialidad en la zona.

¿Qué marchas habrá en CDMX este jueves? Calles afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió la agenda de marchas para este jueves 16 de julio 2026; estas son las calles afectadas:

🛑 9:00 horas - Concentración de manifestantes en Isabel La Católica no. 165, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Av. Vasco de Quiroga no. 4871, col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa.
🛑 11:00 horas - Manifestantes en Periférico Sur no. 4121, col. Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan a las 11:00 horas.
🛑 12:00 horas - concentración de manifestantes en Av. San Pablo Xalpa no. 180, col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE en CDMX?

La marcha de la CNTE en CDMX iniciará alrededor de las 9:00 horas de este jueves 16 de julio 2026, con la concentración de manifestantes afuera de las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGHR), cerca del Metro Isabel la Católica.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas

Notas