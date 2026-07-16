¡Colapso vial en CDMX! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas y bloqueos de este jueves

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió la agenda de marchas para este jueves 16 de julio 2026; estas son las calles afectadas:

🛑 9:00 horas - Concentración de manifestantes en Isabel La Católica no. 165, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

🛑 10:00 horas - Manifestantes en Av. Vasco de Quiroga no. 4871, col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

🛑 11:00 horas - Manifestantes en Periférico Sur no. 4121, col. Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan a las 11:00 horas.

🛑 12:00 horas - concentración de manifestantes en Av. San Pablo Xalpa no. 180, col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.