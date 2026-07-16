¡Colapso vial en CDMX! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas y bloqueos de este jueves
Esta son las calles y vialidades afectadas por las marchas y bloqueos en CDMX para este jueves; se recomienda tomar precauciones y usar alternativas viales.
¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 16 de julio 2026.
Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas en CDMX de este jueves
Manifestantes en Av. Insurgentes: ¿Hay afectaciones viales?
Un grupo de manifestantes protestan en la Av. Insurgentes No. 20, en la alcaldía Cuauhtémoc; hasta el momento no afectan la vialidad en la zona.
09:37 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. Insurgentes No. 20, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/vZqAxtA4b6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 16, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este jueves? Calles afectadas
La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió la agenda de marchas para este jueves 16 de julio 2026; estas son las calles afectadas:
🛑 9:00 horas - Concentración de manifestantes en Isabel La Católica no. 165, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Av. Vasco de Quiroga no. 4871, col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa.
🛑 11:00 horas - Manifestantes en Periférico Sur no. 4121, col. Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan a las 11:00 horas.
🛑 12:00 horas - concentración de manifestantes en Av. San Pablo Xalpa no. 180, col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 16 de julio en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 16, 2026
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¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE en CDMX?
La marcha de la CNTE en CDMX iniciará alrededor de las 9:00 horas de este jueves 16 de julio 2026, con la concentración de manifestantes afuera de las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGHR), cerca del Metro Isabel la Católica.
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/UrwpbHOPjo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 16, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 16, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 16 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/PUPaQH3YB3