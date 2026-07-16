Incendio en torre de departamentos en Río San Joaquín provoca desalojo, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el conato de incendio en un rascacielos residencial de la alcaldía Miguel Hidalgo provocó el desalojo masivo de familias y la intoxicación de dos civiles. Casi en paralelo, en los límites del sur de la ciudad, un aparatoso accidente vial terminó con una camioneta con las llantas hacia arriba en una importante carretera federal.

Incendio en el piso 17 de un edificio residencial moviliza a bomberos en la colonia Granada

Una intensa movilización de los cuerpos de rescate ocurrió de madrugada en una torre de departamentos ubicada sobre la avenida Río San Joaquín, en la colonia Granada, correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo. La emergencia se desató luego de que se activara de forma repentina la alarma contra incendios al interior de un departamento.

El estruendo del sistema de seguridad puso en alerta máxima a los habitantes del piso 17 y obligó a varias familias a desalojar el inmueble de manera preventiva bajo protocolos de Protección Civil. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos ingresaron al complejo y detectaron que el fuego se había originado de forma específica en un sillón que se encontraba dentro de una vivienda que estaba deshabitada en ese momento.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un incendio en un departamento de la colonia Granada obligó a desalojar un edificio en Miguel Hidalgo, #CDMX; dos personas fueron atendidas por inhalación de humo.



En Tlalpan, una camioneta volcó sobre la México-Cuernavaca, pero el conductor resultó… pic.twitter.com/IFTmwe6tB5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Los "traga humo" lograron controlar y extinguir el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia los departamentos contiguos. Durante el siniestro, paramédicos de la Cruz Roja y de la alcaldía brindaron atención médica oportuna a dos personas que resultaron afectadas por la inhalación de humo, suministrándoles oxígeno en el sitio sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Tras concluir las labores de ventilación, los colonos regresaron a sus hogares.

Conductor choca contra muro de contención y vuelca en la carretera México-Cuernavaca

En la periferia sur de la capital, una camioneta particular terminó volcada con las llantas hacia arriba sobre el kilómetro 22 de la carretera federal México-Cuernavaca, luego de que su operador sufriera un aparatoso percance vial al intentar tomar una curva pronunciada.

De acuerdo con los reportes policiales, el chofer de aproximadamente 30 años de edad perdió el control del volante y se impactó de lleno contra el muro de concreto que divide ambos sentidos de la vialidad, lo que provocó el posterior efecto de volcadura de la unidad.

Al sitio acudieron policías del sector y bomberos para asegurar la zona del desastre. Con maniobras mecánicas y apoyo de una grúa de plataforma, lograron reincorporar el vehículo sobre sus ruedas y retirarlo para evitar un impacto colateral. A pesar de la gravedad del choque, el conductor resultó milagrosamente ileso y solicitó el arribo de su compañía aseguradora. La circulación se vio afectada por espacio de una hora.