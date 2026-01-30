Cae banda de “El Pollo Chapín” en Jalisco; presuntos delincuentes tenían ficha de desaparición
¡Mientras eran buscados por su familia! Tras la detención de la banda liderada por “El Pollo Chapín”, se confirmó que algunos detenidos contaban ficha de búsqueda.
Un intenso operativo policial permitió la captura de cinco integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión en Jalisco , entre ellos Luis Ángel, alias “El Pollo Chapín”, identificado por las autoridades como presunto líder de la organización.
Como parte de las primeras indagatorias, se confirmó que dos de los detenidos contaban con ficha de búsqueda por desaparición, donde uno era buscado por su familia en Veracruz.
Cae grupo dedicado a la extorsión en Jalisco
Luego de varios reportes ciudadanos sobre un grupo dedicado a extorsionar a comerciantes, autoridades de Jalisco lograron la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva, entre ellos Luis Ángel, de 23 años, de origen guatemalteco, identificado como “El Pollo Chapín” o “El Pollito”, jefe de plaza.
El operativo se realizó con apoyo de corporaciones estatales y federales, quienes lograron ubicar a los sospechosos y detenerlos sin que se registraran enfrentamientos.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la banda operaba principalmente en Los Altos de Jalisco, aunque también tendría presencia en Guanajuato, donde presuntamente se dedicaban a extorsión, robo y narcomenudeo, afectando sobre todo a pequeños y medianos comercios.
Junto a “El Pollo Chapín” fueron detenidos:
- Noé “N”, de 34 años
- Ángel, alias “Papantlas”, de 21 años
- Javier, de 24 años
- José, de 18 años
De desaparecidos a detenidos:presuntos criminales contaban con ficha de búsqueda
El Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, confirmó que dos de los detenidos tenían ficha de búsqueda por desaparición, una en el estado de Veracruz y otra en Jalisco.
“Uno de los detenidos, aparentemente, contaba con una ficha de búsqueda en el estado de Veracruz y otro con una ficha de búsqueda en Jalisco, aunque ya se había registrado su localización”, explicó el funcionario.
Por lo mientras, los cinco hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.
De manera extraoficial, trascendió que una mujer fue detenida posteriormente al acudir a las instalaciones ministeriales para preguntar por los detenidos.
Aseguran armas, vehículos robados y equipo táctico
Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos que fortalecen la línea de investigación:
- Dos armas largas
- Dos armas cortas
- Chalecos balísticos
- Mira telescópica
- Artefactos ponchallantas
- Dos vehículos con reporte de robo vigente
- Placas de circulación de estados vecinos