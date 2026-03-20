Detienen a cuatro presuntos implicados en incendio a transporte público en Acapulco, Guerrero

Autoridades federales informarón sobre la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el ataque e incendio a una Urvan de transporte públco en Acapulco, Guerrero.

Un hecho violento que dejó como saldo una persona muerta y varios pasajeros lesionados, el pasado lunes 16 de marzo.

Detienen a cuatro por ataque a transporte público en Acapulco

Elementos de seguridad confirmaron que las cuatro personas están señaladas de disparar y atacar con gasolina una unidad de transporte público sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hombres fueron localizados como parte de un operativo en el que participaron diversas corporaciones de seguridad.

En el cateo, se les aseguraron objetos relacionados con actividades ilícitas, como dosis de droga, armas de fuego y una motocicleta que le pertenece a uno de los detenidos.

Ataque a transporte público deja un chofer muerto

Alrededor de las 6:55 horas del pasado lunes, una Urvan que circulaba a la altura de la colonia Jardines Azteca, en el área suburbana de la ciudad, fue emboscada por sujetos armados. Lo que provocó que el chofer perdiera el control y terminara estrellándose contra un poste de luz.

Aunque los pasajeros intentaron salir después del brutal impacto, un sujeto abordó la camioneta y roció gasolina para después prender fuego; mismo que se propagó en segundos.

Ante las llamas, los pasajeros lograron bajarse del transporte, algunos incluso se salieron desde las ventanas. Pero debido a que el fuego se propagó tan rápido, el chofer no logró salir a tiempo y quedó atrapado.

Lamentablemente, este ataque dejó como saldo la muerte del chofer, y siete personas lesionadas con quemaduras e intoxicación por el humo.

Transporte público en Acapulco: atrapados por el crimen organizado

A pesar de que los sujetos lograron ser detenidos por el brutal crimen contra un operador, lo cierto es que Acapulco atraviesa una crisis por el crimen organizado.

No es la primera vez que se reporta un ataque de este tipo, muchas veces relacionado con el cobro de piso, la extorsión y los sicarios que buscan controlar la zona turística.

Ese mismo lunes se reportó el asesinato de una pareja de taxistas, los cuales fueron atacados a balazos mientras dormían en su hogar. Una situación que refleja la inseguridad de la región.