Envían a prisión a mujer detenida tras asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Nery “N”, una de las 13 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se quedará en la cárcel bajo prisión preventiva.

Este jueves se llevó a cabo su audiencia inicial en los Juzgados del Poder Judicial de la CDMX, ubicados en calle Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Una mañana trágica en CDMX



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan.

¿De qué delitos se acusa a mujer detenida tras asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

La mujer es acusada por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Su defensa solicitó más tiempo para reunir datos de prueba, la continuación de audiencia para definir si es vinculada a proceso o no será el 25 de agosto.

Las autoridades realizaron catetos simultáneos en 11 puntos, entre la CDMX y el Estado de México, donde fueron detenidas 13 personas, entre ellas, Nery “N”.

Personas investigadas por el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz.|SSPC

Ximena Guzmán y José Muñoz iban a ser asesinados días antes

El crimen ocurrió hace tres meses, 20 de mayo de 2025, cuando la secretaria particular de Clara Brugada y el coordinador de asesores del gobierno de la CDMX, fueron atacados a balazos cerca del Metro Xola de la Línea 2 del Metro.

Ximena Guzmán estaba a bordo de un automóvil sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoléon, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. José Muñoz estaba por subirse, cuando un sujeto que estaba colocado frente al automóvil sobre la avenida, les disparó.

Aunque el asesinato de los colaboradores de la Jefa de Gobierno ocurrió el 20 de mayo de 2025, se descubrió, por las investigaciones, que el crimen iba a ejecutarse seis días antes, es decir, el 14 de mayo, pero el sicario no lo hizo.

Las autoridades capitalinas identificaron a Francisco “N”, alias “El Paco”, como el sujeto que pretendía matar a los colaboradores de la Jefa de Gobierno.

“Hay un alto grado de probabilidad de que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz, como usualmente lo hacía a las afueras del Metro Xola.

“Ese día, se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo, se observa a un sujeto realizando vigilancias en el lugar donde se cometió el delito, quien era una persona distinta a la que ejecutó los disparos el 20 de mayo, pero tenía una vestimenta de construcción y el modo de operación era similar”, informó Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

