VIDEO: Rata intenta huir tras asaltar a una mujer en la Central de Abasto; lo capturan con pistola falsa

Un hombre de 37 años, con antecedentes penales por robo, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tras una persecución en la Central de Abasto (CEDA), en Iztapalapa. El sujeto acababa de asaltar a una mujer, amagándola con lo que resultó ser una réplica de arma de fuego, para despojarla de su bolso.

La captura se logró gracias a la rápida coordinación entre los policías en campo y los monitoristas del C2 CEDA, quienes siguieron la ruta de escape del ladrón.

Asalto en la Central de Abastos: Alertan a la Policía tras robo en andén principal

La emergencia se activó cuando los operadores del C2 CEDA alertaron a los policías sobre un robo en proceso en el Andén y la avenida Principal de la Central de Abasto. Al llegar, una mujer de 48 años les informó que, momentos antes, un hombre la había interceptado.

La víctima relató que el sujeto la amenazó con una pistola y le arrebató su bolso de mano, que contenía dinero en efectivo, para después huir corriendo por los pasillos.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre que, en posesión de una pistola, al parecer, despojó a una mujer de sus pertenencias.



Los hechos ocurrieron cuando los monitoristas del #C2 CEDA emitieron la emergencia… pic.twitter.com/YZ22mUX2cZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2025

VIDEO: El C2 capta a ladrón intentando huir de la Central de Abasto

Con la descripción física y de vestimenta del ladrón, los oficiales iniciaron un dispositivo de búsqueda, apoyados en tiempo real por los monitoristas del C2 CEDA. Metros más adelante, lograron ubicar a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas y lo interceptaron.

A través de este enlace puedes ver el tweet de Azteca Noticias con el video de la persecución.

Capturan a ladrón con pistola falsa y el botín

Al realizarle una revisión de seguridad, los policías le encontraron:

Una réplica de arma de fuego corta .

. El bolso de mano que contenía dinero en efectivo, el cual fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

El hombre, de 37 años, fue detenido. Un cruce de información reveló que ya cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo, precisamente en este año 2025.

Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.