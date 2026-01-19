Capturan al “Balú”, considerado como jefe de plaza “La Barredora” en Villahermosa, Tabasco

Fuerzas federales y del estado de Tabasco detuvoeron a Luis "N", alias “Balú”, quien es considerado como el jefe de plaza de la organización criminal "La Barredora" en Vilahermosa.

La detención ocurrió durante la noche del viernes como parte de la coordinación entre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca,

"Balú", de 33 años, fue detenido cuando circulaba en la carretera Teapa-Villahermosa a bordo de un vehículo, además se le decomisó un arma larga color negra, con la leyenda ‘BMSMIL’, sin marca, ni serie, un cargador y 10 cartuchos útiles, bolsitas transparentes con marihuana, bolsitas transparentes con cristal, paquetes de hierba seca color verde y 4 mil 500 pesos en efectivo.

Las fuerzas federales realizaban recorridos disuasivos en las principales avenidas en las inmediaciones y colonias de Villahermosa cuando el "Balú" fue detenido por circular con un vehículo sin placas.

El presunto jefe de plaza de "La Barredora" y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones correspondientes.

¿Cómo operaba "La Barredora"?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta organización criminal surgió alrededor de 2019 en Tabasco y su líder era Hernán “N”, alias “El Abuelo”, quien fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay tras permanecer prófugo. "La Barredora" se dedica a delitos como narcomenudeo y extorsión.

Bermúdez usó el poder cuando ocupaba puestos clave de la seguridad de Tabasco para la operación de "La Barredora".

La organización extendió su operación no solo a Tabasco, sino también en Chiapas. Tras la detención de algunos de sus operadores y sus líderes, "La Barredora" continuó perpetrando crímenes en esa región del país.