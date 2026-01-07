En pleno Día de Reyes Magos; hombre mata a golpes a su hijastro de 2 años en Chilpancingo, Guerrero

Un menor de aproximadamente dos años de edad perdió la vida presuntamente a causa de una brutal agresión dentro de su propio hogar en Chilpancingo, Guerrero. Gracias a la pronta intervención de personal ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron detenidos Olga “N” y Elder “N”, madre y padrastro del niño, señalados como presuntos responsables del homicidio.

Llantos y gritos alertaron a vecinos del asesinato de un menor en Chilpancingo

De acuerdo con testimonios recabados en la colonia Barranca del Guaje, ubicada en la periferia de Chilpancingo, desde alrededor de las 7:00 horas de la mañana de este martes se escucharon llantos constantes del menor, así como gritos de auxilio provenientes del domicilio donde habitaba junto con su madre y su padrastro.

Vecinos relataron que la situación se prolongó durante varias horas, generando preocupación entre quienes viven en el asentamiento. Sin embargo, cerca de las 9:00 horas, los llantos y gritos cesaron de manera repentina, lo que más tarde cobraría un significado devastador.

Hallan sin vida a niño en Chilpancingo

Al filo del mediodía, habitantes de la zona observaron a la joven madre salir apresuradamente del domicilio vestida con pijama, sin que volviera a regresar. Esta conducta levantó sospechas, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar junto con peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Al ingresar al inmueble, corroboraron que el menor ya no contaba con signos vitales. Las primeras indagatorias confirmaron que el pequeño falleció a consecuencia de los golpes recibidos.

Detención inmediata de la madre y padrastro en Chilpancingo

Derivado de las investigaciones iniciales y de la rápida movilización de las corporaciones de seguridad, personal ministerial logró asegurar y presentar ante el Ministerio Público a Olga “N”, de 20 años de edad, y a Elder “N”, de 21 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

La Fiscalía General del Estado informó que se integró la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.