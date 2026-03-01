Cae menor en El Aguaje ligado a bloqueos y quema de vehículos por muerte de ‘El Mencho’ en Michoacán

Un menor de edad fue detenido en la localidad de El Aguaje, en la región de Tierra Caliente, Michoacán, durante un operativo de vigilancia tras los hechos violentos registrados después de la muerte de 'El Mencho', el Cártel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG).

La captura ocurrió durante patrullajes preventivos de la Guardia Civil. Al adolescente le aseguraron 31 envoltorios con sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

De acuerdo con información preliminar de autoridades estatales, el detenido estaría presuntamente vinculado con la quema de vehículos y bloqueos registrados el domingo 22 febrero en la región; será la autoridad ministerial quien determine su situación jurídica conforme a la ley.

La detención se da en el contexto de tensión que se vive en distintas zonas tras confirmarse el pasado 22 de febrero la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', luego de un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Tras ese hecho, autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia ante posibles reacomodos dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cronología clave de los hechos:



22 de febrero: se confirma la muerte de ‘El Mencho’ tras operativo en Jalisco.

Horas posteriores: se reportan bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos.

Domingo: se registran actos violentos en zonas de Michoacán.

Esta semana: Guardia Civil refuerza presencia en Tierra Caliente.

El Aguaje: detienen a menor presuntamente vinculado con los hechos.

Cifras oficiales tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes en México

El despliegue incluyó acciones terrestres y aéreas. Autoridades confirmaron múltiples enfrentamientos posteriores en Jalisco tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Balance reportado:



25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos en Jalisco durante los hechos relacionados.

1 agente de la Fiscalía estatal muerto en ataques posteriores.

1 custodio del sistema penitenciario fallecido.

Militares del Ejército muertos en el operativo central en Tapalpa.

1 mujer civil fallecida en el contexto de los disturbios posteriores.

Mantienen operativos tras muerte de 'El Mecho'

Las autoridades informaron que mantienen presencia operativa permanente en la región para preservar el orden público y evitar nuevos actos de violencia.

La detención del menor ocurre mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en los disturbios. El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En paralelo, la vigilancia también se mantiene en otras entidades donde se activaron operativos preventivos tras los hechos del fin de semana. La estrategia incluye patrullajes, puntos de revisión y coordinación entre fuerzas estatales y federales.

El proceso legal del adolescente se definirá en las próximas horas conforme a la normatividad aplicable para menores de edad.

La región de Tierra Caliente permanece bajo monitoreo constante, mientras las autoridades buscan contener cualquier nuevo brote de violencia derivado de los acontecimientos recientes.