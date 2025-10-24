Capturan a “Rafael N”, el conductor que mató a dos personas en cancha de Dolores Hidalgo

La tragedia que marcó el final de un partido de fútbol en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ya tuvo respuesta de las autoridades. Rafael “N”, señalado como el presunto responsable de ingresar con una camioneta al campo y arrollar a dos personas que perdieron la vida, fue capturado la madrugada de este viernes.

Autoridades municipales de Dolores Hidalgo, Guanajuato, informaron que la captura de Rafael “N” se concretó aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este viernes. El individuo fue asegurado sin incidentes y puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso legal.

El incidente había ocurrido la tarde del pasado jueves en la comunidad de “El Garabatillo”, cuando el conductor ingresó a toda velocidad a las canchas de fútbol, embistiendo a quienes se encontraban en el lugar.

Asimismo, se aseguró la camioneta involucrada, de marca Chevrolet y color negro, la cual portaba placas del estado de Michoacán. Y las autoridades también confirmaron que una segunda persona involucrada en los hechos ya ha sido identificada y se continúa trabajando para su localización y aseguramiento.

Así fue el atropello, en pleno campo de juego

El lamentable incidente ocurrió cuando las víctimas se encontraban en la cancha de fútbol, justo al finalizar el encuentro deportivo. En ese momento, y sin razón aparente, el conductor de una camioneta atravesó el campo y arrolló directamente a dos personas.

Los asistentes al lugar, impactados por la escena, no pudieron hacer más que lanzar objetos contra el vehículo mientras este se daba a la fuga.

En redes sociales, la indignación fue inmediata y los usuarios lograron identificar al presunto responsable del atropello mortal como un hombre de nombre Rafael.

Las autoridades locales han iniciado la investigación para dar con el paradero del conductor que huyó y deslindar las responsabilidades correspondientes por este hecho que enluta a la comunidad deportiva de Dolores Hidalgo.