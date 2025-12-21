Pánico en Colima: Ataque armado en restaurante de mariscos deja un muerto y dos heridos

Una alerta de seguridad y movilización de última hora se registró la tarde del sábado 20 de diciembre tras un ataque armado al interior de un restaurante de mariscos en la ciudad de Colima , un hecho que desató pánico entre comensales y trabajadores, y que dejó como saldo un hombre muerto y dos personas más lesionadas, además de un intenso operativo policiaco en la zona.

Ataque armado en restaurante de Colima desata pánico entre comensales y deja víctimas

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando tres sujetos armados ingresaron de forma directa al restaurante 'El Güero Zarandeado', ubicado en la colonia Puertas del Sol. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los clientes que se encontraban consumiendo en el establecimiento.

En el lugar, uno de los comensales perdió la vida de manera inmediata, mientras que dos de sus acompañantes resultaron heridos por impactos de bala. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención de urgencia y trasladaron a los lesionados a un hospital cercano, donde se reportan estables, bajo resguardo de las autoridades.

Colima bajo alerta tras ataque armado; autoridades despliegan operativo y acordonan la zona

Tras el ataque armado, se activó un Código Rojo en distintos puntos de la capital de Colima . Elementos de la Fiscalía , Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal acordonaron la zona, ubicada sobre la avenida Constitución, a pocos metros del Tercer Anillo Periférico, para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a la población.

A pesar del intenso despliegue de seguridad y los recorridos realizados por tierra en colonias aledañas, hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este ataque armado en Colima .

Personal de la Fiscalía General del Estado de Colima tomó control de la escena para recabar indicios balísticos, integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil de la agresión. El cuerpo de la víctima fue trasladado por el Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Las autoridades recomendaron evitar la zona durante las horas posteriores, ya que los trabajos periciales continuaron; este hecho mantuvo en alerta a la ciudadanía debido a que ocurrió en una zona comercial de alta afluencia.