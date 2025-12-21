Trágica explosión por acumulación de gas desata caos y emergencia en vivienda de Ecatepec

Alerta y caos por estallido en Ecatepec, Estado de México, HOY 21 de diciembre. Una explosión provocada por acumulación de gas desató una movilización de emergencia, un intenso operativo y momentos de pánico en el municipio del Edomex, luego de que una vivienda resultara severamente dañada.

El siniestro activó a cuerpos de rescate ante el riesgo de colapso estructural y dejó a una persona con lesiones graves, mientras autoridades mantienen la zona bajo resguardo.

Explosión por acumulación de gas en Ecatepec provoca caos y movilización de emergencia

La explosión ocurrió durante la mañana de este domingo en una casa habitación ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, específicamente en la esquina de la calle Pascual Morales y la avenida Gobernador Gustavo Baz. De acuerdo con los primeros reportes, una acumulación de gas en el segundo nivel del inmueble generó la detonación que sacudió la zona y fue escuchada por vecinos a varias cuadras a la redonda.

Tras el reporte al Centro de Mando, se desplegó un operativo inmediato con la participación de Atención Prehospitalaria, Rescate Urbano y Bomberos de Ecatepec, quienes confirmaron que la explosión fue consecuencia directa de la acumulación de gas al interior de la vivienda.

En el lugar fue localizado un hombre de 43 años con quemaduras en aproximadamente el 30 por ciento del cuerpo.

El lesionado recibió atención médica inmediata y, debido a la gravedad de las heridas provocadas por la explosión, fue trasladado de urgencia al Hospital 1ro. de Octubre del ISSSTE; personal médico continúa su valoración, mientras se mantiene bajo observación especializada.

La onda expansiva generada por la explosión y la acumulación de gas causó daños estructurales importantes, por lo que personal de Gestión Integral de Riesgos realizó una inspección técnica del inmueble. Ante el riesgo de colapso, bomberos de Ecatepec efectuaron trabajos de apuntalamiento provisional para reducir peligros adicionales.

Además, Rescate Urbano reportó afectaciones en al menos tres viviendas aledañas, daños en varios vehículos y la caída de un poste de telefonía. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras continuaban las labores de evaluación y seguridad.