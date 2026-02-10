Un niño de 12 años perdió su ojo tras ser golpeado con un cinturón en Coahuila; hay 3 detenidos

Un niño de 12 años perdió su ojo derecho luego de ser atacado por adultos cuando caminaba por la vía pública en compañía de otros dos menores en Torreón, Coahuila. El caso no solo dejó graves secuelas físicas, sino que abrió una investigación penal que ya derivó en la detención de los presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 5 de febrero sobre la calzada Río Nazas, a la altura de la colonia El Arenal. De acuerdo con la información disponible, el menor caminaba junto a su hermano de 10 años y un amigo de 15 cuando un camión tipo Torton se detuvo frente a ellos.

Así ocurrió la agresión contra el menor en Torreón

Testigos y familiares señalaron que del vehículo descendieron al menos dos hombres, quienes comenzaron a insultar a los menores sin motivo aparente. En cuestión de segundos, la situación escaló a una agresión física .

Uno de los adultos utilizó un cinturón para golpear al niño de 12 años en el rostro. La hebilla impactó directamente en su ojo derecho, provocándole una lesión grave en el globo ocular. Tras el ataque, los agresores subieron nuevamente al camión y huyeron del lugar.

El niño fue trasladado de urgencia a la Cruz Roja, donde médicos confirmaron que el daño en su ojo era irreversible y que sería necesaria una intervención quirúrgica.

El menor permanece hospitalizado y la familia denuncia

La madre del menor, Gabriela Román, informó que su hijo continúa hospitalizado bajo observación médica. Explicó que el ataque ocurrió cuando los niños transitaban por la parte alta de la calzada Río Nazas y confirmó que cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad privadas donde se aprecia el vehículo involucrado.

La familia anunció que acudió ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para presentar la denuncia correspondiente y solicitar la apertura de una carpeta de investigación, con el objetivo de que el caso no quede impune .

Detienen a tres presuntos responsables de golpear a niño en Torreón

Gracias a los recorridos de vigilancia y a la información recabada, elementos policiales localizaron un camión de volteo marca Dina, color blanco, que coincidía con las características señaladas por testigos y captadas por cámaras del Centro de Control y Comando.

La unidad fue detectada circulando a exceso de velocidad sobre el Periférico Raúl López Sánchez y la calle Álamos. Al marcarle el alto, los tripulantes comenzaron a insultar y agredir verbalmente a los oficiales, por lo que fueron asegurados.

Los detenidos fueron identificados como:



Saúl “N”, de 24 años

Saúl “N”, de 51 años

Josué “N”, de 18 años

Tanto los implicados como el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público.