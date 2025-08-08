Cayó uno de los presuntos asesinos de Ernesto Vásquez, delegado de la FGR en Tamaulipas

Autoridades federales confirmaron la detención de Jared Roberto “N”, uno de los presuntos responsables del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

El sospechoso, presunto integrante de ‘Los Metros’, una facción del Cártel del Golfo, fue localizado mientras se escondía en un centro de rehabilitación en el estado, también conocido como “anexo”, donde pretendía alejarse de las autoridades.

Según los primeros informes de la Fiscalía General de la República, en el teléfono celular del detenido se encontraron elementos de prueba que confirman su participación en el crimen ocurrido el pasado 4 de agosto en Reynosa.

La captura de Jared Roberto refuerza la principal línea de investigación de la FGR, que apunta a una represalia por el combate al robo de combustible, ya que la célula de “Los Metros” a la que presuntamente pertenece se dedica a esta actividad ilícita en la región.

FGR ya investigaba “venganza” del crimen organizado en el asesinato de Ernesto Vásquez

Apenas el pasado martes 5 de agosto, la FGR informó tener una primera línea sólida en las indagatorias. Se trata de una represalia directa por un decomiso de combustible ocurrido el mes pasado en Reynosa, el cual comprendía más de 1.8 millones de litros de gasolina y otros combustibles.

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que el atentado fue una respuesta violenta de los grupos criminales ante la pérdida de control sobre sus fuentes de financiamiento. Sostuvo que las estrategias de seguridad han logrado mermar significativamente sus ingresos.

“Se han ido cortando condiciones del robo directo de combustible, la defraudación fiscal de los combustibles, la condición del control ya de los flujos migratorios... y seguramente alguna situación de esta naturaleza puede ser en el fondo una de las respuestas que estamos viendo”, explicó el gobernador.

¿Quiénes son “Los Metros”, la facción del Cártel del Golfo implicada en el asesinato del delegado de la FGR?

Lejos de ser un grupo nuevo, se trata de una de las facciones más antiguas, poderosas y sanguinarias del Cártel del Golfo (CDG), con un control histórico sobre la estratégica plaza de Reynosa, Tamaulipas, especialmente como un brazo armado interno.

Su origen se remonta a la fractura de poder que siguió a la captura de su máximo líder, Osiel Cárdenas Guillén, y la posterior ruptura con su brazo armado original, Los Zetas.

