Encuentran sin vida a ciclista que se dirigía a Tres Marías en Tlalpan, tras dos días desaparecido

Un ciclista que se dirigía a la zona de Tres Marías fue localizado sin vida en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México ( CDMX ), dos días después de haber sido reportado como desaparecido.

El hallazgo ocurrió en la zona rústica conocida como Parres el Guarda, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba una mancha de sangre a la altura del tórax.

Localizan el cuerpo de un ciclista desaparecido en Tlalpan

De acuerdo con los primeros reportes, una persona que se identificó como integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda realizó el descubrimiento y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y personal de seguridad para acordonar el área y comenzar las diligencias.

El hermano de la víctima acudió al lugar y realizó la identificación plena del ciclista . Explicó que su familiar salió la mañana del 4 de enero desde un domicilio en la alcaldía Xochimilco, con destino a la ciclovía rumbo a Tres Marías, en el estado de Morelos , y que desde ese momento ya no se tuvo contacto con él.

Hacemos un llamado a @TlalpanAl ya hemos compartido la falta de seguridad en esa zona de la ciclovía, a la altura de la Picacho Ajusco hasta parres y fierro del toro. pic.twitter.com/dB4zCkeTpy — Bicicletas robadas y seguridad vial (@BiciRobos_SOSmx) January 5, 2026

Previo al hallazgo, familiares y allegados difundieron mensajes solicitando apoyo para su localización. La ficha de búsqueda se compartió por medio de una cuenta llamada “Bicicletas robadas y seguridad vial” en X .

Investigan las causas de la muerte del ciclista en Tlalpan

En la publicación realizada en X, se detallaba que el hombre había salido en su bicicleta alrededor de las 07:00 horas del 4 de enero de 2026, con dirección a la ciclovía de Parres.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las causas de la muerte del ciclista.

Como parte del proceso de investigación, se recaban testimonios y se revisan los datos disponibles sobre el recorrido que el ciclista planeaba realizar y poder aclarar más los hechos.