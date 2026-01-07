Testigos escucharon gritos: muere mujer tras ser agredida por su pareja en CDMX

Una mujer perdió la vida luego de ser agredida con un objeto punzocortante en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos fueron confirmados este martes 6 de enero de 2026 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , la cual dio a conocer que el presunto responsable fue su pareja.

Hombre estaba supuestamente ebrio y atacó a su pareja

El reporte de la policía capitalina indica que la agresión se registró en las calles Puerto de Loreto y Puerto Obregón, en la colonia Segunda Ampliación Piloto.

En el punto observaron a un hombre en aparente estado etílico y con manchas de sangre en su ropa, tras identificarse como policías de la SSC, el sujeto huyó del lugar, sin embargo, fue alcanzado metros adelante.

Testigos escucharon gritos; mujer fue amagada con un cuhillo

Personas en el lugar refirieron que en uno de los cuartos del edificio escucharon gritos y agregaron que una mujer tuvo un altercado con dicho sujeto, quien es su pareja sentimental, y momentos después, la amagó con un cuchillo en el cuello.

Una vez que el sujeto fue detenido, los policías de la SSC de CDMX le realizaron una revisión preventiva tras la cual se percataron que traía un cuchillo con manchas de sangre.

Paramédicos de CDMX confirmaron deceso de mujer

El hombre, de 45 años de edad, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, quien determinará su situación legal.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad capitalina llegaron al lugar y diagnosticaron a la mujer sin signos vitales.

¿Cómo se castiga el feminicidio en CDMX? Años de cárcel

El delito de feminicidio se comete cuando alguien, por razones de género, priva de la vida a una mujer, de acuerdo con el Artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

La persona penalmente responsable del delito de feminicidio podría recibir una condena de 35 a 70 años de prisión, pero en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.