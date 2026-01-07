Rescatan a hermanas de trata de personas en Edomex; tenían ficha de búsqueda

Dos mujeres y dos hombres, así como dos menores de edad, fueron detenidos, tras una investigación por el delito de trata de personas en el Estado de México (Edomex).

La Fiscalía General de Justicia del Edomex dio a conocer que dos de las posibles víctimas contaban con fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

¿Quiénes son los detenidos acusados de trata de personas en Edomex?

El reporte de las autoridades indica que las personas detenidas fueron identificadas como:



Edwin “N”

Edson “N”

Elizabeth Monserrat “N”

Jessica “N”

Dos menores de edad

Los cuatro fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía acreditó ante un juez su posible participación en el delito de trata de personas en agravio de tres víctimas.

Dos víctimas eran hermanas desaparecidas en Temascalapa

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, la policía municipal de Chimalhuacán recibió una denuncia a través de una llamada telefónica.

Los policías fueron alertados de que en la colonia Talabarteros, de ese mismo municipio, fueron vistas dos mujeres hermanas, una de ellas menor de edad, quienes estaban reportadas como desaparecidas.

Las autoridades emitieron dos fichas de búsqueda de personas desaparecidas desde el 17 de diciembre pasado, tras ser vistas por última vez en el municipio de Temascalapa.

Rescatan a hermanas desaparecidas y a una tercera víctima

Luego de un operativo en dicha colonia fue localizado un inmueble en el cual, aparentemente, mantenían privadas a tres mujeres: eran las dos hermanas y una más, también menor de edad.

La propietaria del inmueble permitió el acceso a los agentes de seguridad, quienes localizaron a las personas posibles víctimas del delito.

Capturan a dos menores de edad tras operativo

En el lugar se logró la detención de Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N”, Jessica “N” así como a otras dos menores de edad.

Los seis detenidos aparentemente mantenían en contra de su voluntad a las tres mujeres rescatadas, a quienes supuestamente prostituían .

Ahora un juez vinculó a proceso a Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N”, Jessica “N” por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

